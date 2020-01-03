Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9607
  • 6,6572
  • 292.62
  • 115932
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Mor Papatya
    3. >
  3. Süt içmeyenlerin tükettiği çorba: Süt çorbası nasıl yapılır?

Süt içmeyenlerin tükettiği çorba: Süt çorbası nasıl yapılır?

Süt içmeyenlerin tükettiği çorba: Süt çorbası nasıl yapılır"

Süt sevmeyenlerin protein ihtiyacını karşılamak için tükettiği süt çorbasının tarifi merak ediliyor. Vatandaşlar süt çorbasının nasıl yapıldığını öğrenmek istiyor. Haberimizin devamında süt çorbasının özel tarifini bulabilirsiniz.

Sütlü pirinç çorbasının tarifi merak ediliyor. Sütlü pirinç çorbası son dönemlerde sıkça tüketilen çorbalar arasında yer alıyor. Pratik ve kolay yapımıyla sütlü pirinç çorbası fark yaratıyor. İşte sütlü pirinç çorbasının tarifi...

MALZEMELER:

Bir buçuk çay bardağı pirinç

2 su bardağı sıcak su

2 su bardağı süt

2 çorba kaşığı tereyağı

Tuz

ÜZERİ İÇİN:

Kıyılmış maydanoz

YAPILIŞI:

Öncelikle pirinçleri yıkayın ve süzün. Bir tencereye alıp üzerine su ilave edin ve yumuşayana kadar pişirin.

Süt ekleyip karıştırın. Tuzu ilave edip karıştırdıktan sonra ocağın altını hemen kapatın. Ayrı bir tavada tereyağını kızdırıp çorbanın üzerine gezdirin. Maydanozla süsleyip servis yapın.


Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya olay yorum!
Hercai'nin yıldızı Aslı Samat'tan çarpıcı itiraflar!
MasterChef'te ikinci olan Alican'dan canlı yayında şaşırtan açıklama!
Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
100 bin gülle evlilik teklifi
<p>Kentte kar yağışı, dün D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile Topuk Yaylası, Güzeldere Şelalesi,

Bolu Dağı Gelinliğini Giydi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Dünyanın en sorumsuz aileleri

Bedavaya alınabilecek 22 süperstar