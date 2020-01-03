Süt içmeyenlerin tükettiği çorba: Süt çorbası nasıl yapılır?

Sütlü pirinç çorbasının tarifi merak ediliyor. Sütlü pirinç çorbası son dönemlerde sıkça tüketilen çorbalar arasında yer alıyor. Pratik ve kolay yapımıyla sütlü pirinç çorbası fark yaratıyor. İşte sütlü pirinç çorbasının tarifi...

MALZEMELER:

Bir buçuk çay bardağı pirinç

2 su bardağı sıcak su

2 su bardağı süt

2 çorba kaşığı tereyağı

Tuz

ÜZERİ İÇİN:

Kıyılmış maydanoz

YAPILIŞI:

Öncelikle pirinçleri yıkayın ve süzün. Bir tencereye alıp üzerine su ilave edin ve yumuşayana kadar pişirin.

Süt ekleyip karıştırın. Tuzu ilave edip karıştırdıktan sonra ocağın altını hemen kapatın. Ayrı bir tavada tereyağını kızdırıp çorbanın üzerine gezdirin. Maydanozla süsleyip servis yapın.