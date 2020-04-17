Sütlü domates çorbası tarifi Domates çorbasının yapılışı ve malzemeleri
Domates çorbası tarifleri merak ediliyor. Çocukların da çok sevdiği çorbalar arasında yer alan domates çorbası, kaşar ve tereyağının lezzetiyle buluşunca harika bir tarif çıkıyor ortaya. İşte pratik domates çorbasının yapılışı…
Akşam yemeğine domates çorbası tarifleri araştırılıyor. Tereyağı, süt ve kaşarın da olduğu lezzetli çorbada domateslerin taze olması önemli. İşte sofranıza lezzet katacak sütlü domates çorbasının tarifi…
DOMATES ÇORBASI Malzemeler
5 tane domates
2 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı tereyağı
4 su bardağı l et suyu
2 çay bardağı sıcak süt
Rendelenmiş kaşar peyniri
DOMATES ÇORBASININ YAPILIŞI
Yağı tavada eritin. Unu ekleyip kokusu çıkana kadar tereyağında kavurun. Rendelenmiş domatesleri kavrulmuş un karışımına ekledikten sonra 5 dakika kadar pişirin. Üzerine et suyunu ilave edin. 2 çay bardağı sıcak sütü azar azar ekleyip hızlıca karıştırın. Çorbayı kaynayana kadar pişirin. Daha pürüzsüz bir kıvam alması için blender'dan geçirin. Çorbayı, servis edin.