Sütlü domates çorbası tarifi Domates çorbasının yapılışı ve malzemeleri

Akşam yemeğine domates çorbası tarifleri araştırılıyor. Tereyağı, süt ve kaşarın da olduğu lezzetli çorbada domateslerin taze olması önemli. İşte sofranıza lezzet katacak sütlü domates çorbasının tarifi…

DOMATES ÇORBASI Malzemeler

5 tane domates

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

4 su bardağı l et suyu

2 çay bardağı sıcak süt

Rendelenmiş kaşar peyniri

DOMATES ÇORBASININ YAPILIŞI

Yağı tavada eritin. Unu ekleyip kokusu çıkana kadar tereyağında kavurun. Rendelenmiş domatesleri kavrulmuş un karışımına ekledikten sonra 5 dakika kadar pişirin. Üzerine et suyunu ilave edin. 2 çay bardağı sıcak sütü azar azar ekleyip hızlıca karıştırın. Çorbayı kaynayana kadar pişirin. Daha pürüzsüz bir kıvam alması için blender'dan geçirin. Çorbayı, servis edin.