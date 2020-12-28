Sütlaç nasıl yapılır? İşte evde yapılabilen en iyi sütlaç tarifi, yapılışı ve malzemeleri

Türk mutfağında sütlü tatlıların yeri oldukça büyük. Özellikle sütlaç hem evlerde hem de pastanelerde olmazsa olmaz bir lezzetir. Kalorisinin düşük olması da sütlacın tercih edilmesinin sebeplerindendir. Evde kolayca yapabilecğiniz sütlacın tarifi, malzemeleri ve yapılışı ile ilgili ayrıntıları sizler için derledik.

Sütlü tatlılar içerisinde en çok yapılanı sütlaçtır. Sıcak ya da soğuk bir şekilde tüketebileceğiniz sütlaçlarınız hem yaz hem de kış günlerinde tercih edebileceğiniz şekildedir. Aynı zamanda besleyici de olan sütlaç oldukça da pratik bir tatlıdır. Kontrollü bir şekilde pişirildiğinde inanılmaz bir tat elde edeceğiniz sütlaç tatlımızı sizlerde denemelisiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.

Sütlaç Tarifi İçin Malzemeler

1 lt süt 2 çay bardağı pirinç 1 litre su 3 yemek kaşığı pirinç unu 1,5 -2 su bardağı toz şeker (eğer çok şekerli sevmiyorsanız 1,5 bardak kullanabilirsiniz) 1 su bardağı süt tarçın

Sütlaç Tarifi Yapılışı

Sütlaç yapmak için öncelikle pirinci yıkayıp su ile ateşe koyun. Pirinçler uzayıp suyu çekene kadar kaynatın, soğuk sütü ekleyin. 1-2 defa karıştırıp, kaynamasını bekleyin. Bu arada bir kasede pirinç ununu 1 su bardağı soğuk süt ile ezin. Tencerede kaynamakta olan sütten 1-2 kepçe alıp kaseye ekleyin. (pirinç unu ılınmış olmalı). Pirinç ununu tencereye ekleyin, ara sıra karıştırarak 10 dakika kadar pişirin. Toz şekeri ilave edip karıştırın ve 1-2 taşım kaynatın. Sütlacı kaselere paylaştırın.

Soğuyunca sütlaçların üzerlerine tarçın serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.