Süt ve süt grubunun şaşırtan faydası! Her gün mutlaka tüketin!

Yaşamın son perdesine yaklaşırken de yaşlanmadan yaşamak daha doğrusu yaşlılık hastalıklarından uzak kalmak için imdadımıza yetişir. Süt ve süt grubu yiyecekler kalsiyumun ana kaynağını oluşturan temel besin grubu yiyeceklerimizden en önemlileridir. Kalsiyumun vücudumuzda çok önemli görevleri var.

YÜKSEK TANSİYON RİSKİ AZALIR

Beslenme alışkanlığımız içinde her gün yeterli miktarda süt ve süt grubu yiyeceklerin olması sağlığımızı korur ve geliştirir.

Yeterli kalsiyum aldığımızda;

- Kemik ve diş sağlığımız korunur. (Kalsiyum, kemiklerimizin ve dişlerimizin yapısını oluşturur.)

- Yüksek tansiyon ve ödem problemleri yaşama riskimiz azalır. (Kalsiyum dolaşımda görev alır.)

- Kramp ve uyuşma gibi problemler yaşamayız. (Doku sıvılarında bulunan kalsiyum kaslarımızın kasılma ve gevşemesinde görev alır, kanımız zamanında pıhtılaşır.)

- Sinirsel uyarıların iletiminde problem yaşamayız. (Elektrolit dengesinde görevli.)

- Vücudumuzda demir etkin bir şekilde kullanılır.

Kalsiyumun faydasını ve etkinliğini artırmak için neler yapmalıyız?

- Her gün 15- 20 dakika direk güneş görmeliyiz. (D vitamini kalsiyumla kardeştir.)

- Her gün taze sebze meyve yemeliyiz. (Asit ortam vste C vitamini kalsiyumun faydasını artırır.)

- Gaz yapmıyorsa, normal laktozlu süt ürünlerini tercih etmeliyiz. (Laktoz kalsiyumun faydasını artırır.)

- Posa, fitat ve oksalat aşırı tüketmek kalsiyumun faydasını azaltır. Dolayısıyla ekstra ot, çöp, lif, posa ilave edilmiş yiyecekler ve içecekler tüketmemeliyiz.

- Yüksek dozda ve sürekli kalsiyum; demir ve çinkonun vücudunuza alınmasını engeller.

Kalsiyumu yiyeceklerin yapısından her gün düzenli olarak almak en sağlıklısı ve en doğrusu. Her gün, sağlıklı beslenme içinde, dengeli bir şekilde, düzenli olarak yeterli kalsiyum almak için; her gün 2- 3 su bardağı süt yoğurt kefir ve 2- 3 dilim peynir tüketmeliyiz. Sabah kahvaltıda peynir yemeli ara öğünlerde süt, yoğurt veya kefir tüketmeliyiz. Yemekte; yoğurt veya cacık olarak tüketebiliriz. Toplantılarınızda veya davetlerinizde gün içinde kahvelerinize süt olarak ilave edebileceğiniz gibi sade süt olarak da içebilirsiniz.

Nil ŞAHİN GÜRHAN