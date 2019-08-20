“Süt nasıl yoğurda dönüşür” sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Yoğurt çok sık tüketiliyor. Dışarıdan paketlenmiş yoğurt almak yerine evde yoğurt yapımı tercih ediliyor. Süt nasıl yoğurda dönüşür evde yoğurt yapmak isteyenlerin merak ettiği sorular arasında yerini alıyor. Evde yoğurt yapımı daha sağlıklı olduğu için tercih ediliyor.

SÜTÜN YOĞURDA DÖNÜŞMESİNİ SAĞLAYAN NEDİR?

Süt yoğurdun ana maddesidir. Yoğurt yapan insanlar sütü alır ve yaklaşık 200 Fahrenhayt dereceye (93 derece Santigrat) ısıtırlar. Sütü bu yüksek sıcaklıkta 10 ila 30 dakika bırakırlar. Sütü ne kadar uzun süre ısıtırlarsa, yoğurt o kadar katı olur.

Sütü ısıttıktan sonra, sıcaklığı yaklaşık 112 derece (44 santigrat derece) hızla düşürürler.

Ardından bakteri gelir! İşte sütü yoğurda dönüştüren bu bakteriler yani mikroskobik canlılardır. Bu ilginç gelebilir, ama bu tür bakteriler hastalık yapan değil, yararlı bakterilerdir.

Yoğurtta kullanılan bakteri türleri Streptococcus thermophilus ve Lactobacillus bulgaricus‘dur. Bu türler sütteki şekeri yerler. Bakteriler süt şekerini yedikçe, laktik asit denen bir şey üretirler. Laktik asit süt proteinlerini keser. Bakteri sayesinde süt, süt yoğurt haline gelir. Laktik asit yoğurdun lezzetini veren şeydir.

Bazı tür yoğurtlar probiyotik içerir. Probiyotikler, insanların içinde yaşayan ve insanları sağlıklı tutan bakteriler gibi küçük organizmalardır. İnsan sindirim sisteminde, probiyotikler besin maddelerini yıkmaya ve zararlı bakterileri yok etmeye yardımcı olur.

Süt bakterilerle karıştırıldıktan sonra temiz kaplarda saklanır ve en az dört saat bekletilir. Süt ve bakteriler dört saatten fazla kuluçkaya yatırılırsa, yoğurt daha fazla aromaya sahip olacaktır.

Yoğurt üreticileri, meyve, vanilya ya da limon gibi lezzet özleri ekleyerek yoğurdun tadını değiştirebilir.

Yoğurt, sağlıklı bir besindir. Kas yapmanıza yardımcı olacak proteinler içerir. Yoğurt ayrıca B12 isimli bir vitamin içerir. Bu vitamin kırmızı kan hücrelerini ve sinir sisteminizi sağlıklı tutar.