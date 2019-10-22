Ayda 4 kilo vermeniz mümkün! Süte onu karıştırırsanız...

Tarçınlı sütün faydaları merak ediliyor. Kilo vermek isteyenler tarçınlı sütün yararlarını sorguluyor. Sağlığa birçok faydası olan tarçınlı sütün kilo vermeye de etkisi bulunuyor. Haberimizin devamında tarçınlı süt içerek kilo vermenin nasıl olacağını bulabilirsiniz.

TARÇINLI SÜT İÇEREK AYDA 4 KİLO VERMEK

Tarçının ve sütün onlarca faydasını biliyoruz. Peki, tarçın ve süt karışımının kilo verdirdiğini biliyor muydunuz? Metabolizmayı hızlandırmada ve tok tutmada birebir olan tarçının tam bir protein deposu olan süt ile birleşimi vücuttaki fazla yağı (özellikle göbek ve bel çevresindeki) yakarak kilo vermenize yardımcı oluyor. Bir yandan zayıflamaya ve fit olmaya yardım ederken bir yandan da tatlı krizlerinin önüne geçen tarçınlı süt kilo vermek isteyen kişilerin tercihi oluyor.

TARÇINLI SÜT DİYETİNİN YARARLARI

Tarçınlı sütün yararları saymakla bitmiyor.

Süt, içindeki protein oranı ve metabolizmayı hızlandırması sayesinde vücudun ihtiyacı olan proteini çok kalori almaya gerek duymadan bizlere sunuyor.

Tarçın, tam bir tok tutucu. Tatlı krizlerini bastırmada ve tok tutmada birebir olan tarçın sayesinde normalden daha az yiyip daha uzun süre tok kalınabiliyor.

Bunun yanında tarçının zararlı toksinleri vücuttan atma etkisi de şişkinlikleri ve ödemleri yok ediyor.

Kan şekerini düzenliyor.

Tansiyonu düşürmeye yardımcı oluyor.

Süt ve tarçının yağ yakmayı kolaylaştırması sayesinde özellikle bel, göbek ve basen çevresindeki fazla yağlarınızdan kurtuluyor ve fit bir görünüme kavuşabiliyorsunuz.

Tarçın ve sütün birleşimi ise uyku problemleri için kesin çözüm oluyor. Ilık süte katılan tarçın yatmadan önce içildiği zaman uzun ve huzurlu bir uykuyu beraberinde getiriyor.

Kabızlığa sürekli bir çözüm oluyor.

Özellikle kış aylarının da kurtarıcısı olan tarçınlı süt, boğazı yumuşattığı için üst solunum yolu enfeksiyonlarından koruyor.

TARÇINLI SÜT NASIL YAPILIR?

Tarifi çok kolay olan tarçınlı sütü yapmak için ihtiyacınız olan şeyler sadece;

1 su bardağı süt (az yağlı veya yağsız olması önemli)

1 tatlı kaşığı tarçın (dileğinize göre bunu 1 çay kaşığı ya da 3 çay kaşığı olarak da kullanabilirsiniz)

YAPIMI

Öncelikle sütünüzü ılık olana kadar ısıtın.

Süt yeterince ılıdıktan sonra bir bardağa alın. Üzerinde kaymak oluştuysa kenara atabilirsiniz.

Bardağa aldığınız sütün üzerine tarçını ekleyin ve tamamen karışana kadar iyice karıştırın.

TARÇINLI SÜT NASIL TÜKETİLMELİ?

Tarçınlı süt öğleden sonra ya da ikindide ara öğün olarak ve gece yatmadan önce olmak üzere günde 2 bardak olarak tüketilmeli. Tarçınlı sütü sade olarak (içine şeker ya da tatlandırıcı koymadan) tükettiğiniz takdirde ayda 4 kiloya kadar kilo verebilirsiniz.

Ancak bu diyette sadece tarçınlı süt tüketmek yeterli değil. Aynı zamanda düzenli olarak sebze ve meyve tüketmeyi, yapay gıdalardan uzak durmayı ve özellikle akşam saat 8’den sonra bir şeyler tüketmeyi kesmeye dikkat etmek de gerekiyor.

Son olarak en önemli nokta ise her bünyenin her diyete uygun olmaması. Diyetin sizin vücudunuza uygun olduğundan emin olmak için bir doktora danışmayı asla ihmal etmeyin.