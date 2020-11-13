Susam kırışıklıkları önlüyor ve kemikleri güçlendiriyor

Susam ve haşhaş sevilerek tüketiliyor. Manisa’nın Alaşehir ilçesinde organik susam ve haşhaş ezmesi işiyle uğraşan Ali Cimci, özenle hazırladıkları organik ürünlerine fazlasıyla talep olduğunu belirtti. Peki, susamın faydaları neler?

İHA'da yer alan habere göre Alaşehirli susam ve haşhaş satıcısı Ali Cimci müşterilerine yerli susam ve haşhaş ezmesinde siparişlere yetişemediklerini belirtti. Peki, susam neden bu kadar değerli, neye iyi geliyor?

SUSAM VE HAŞHAŞ NASIL HAZIRLANIYOR

Susam ve haşhaşlar tarladan toplandıktan sonra, makinelerde savrulup çöplerinden temizleme işleminden geçtikten sonra büyük kazanlarda elle özenle bol su ile yıkanıyor. Taşlardan, topraktan temizlenen susamlar süzgülerden geçirilerek suyu süzülüyor. Açık alanda örtüler üzerine serilerek, güneşte kurutulan susamlar ateşte kavrularak, makinelerde ezme yapıldıktan sonra paketlenerek satışa sunuluyor. 500 gram ve 1 kilogramlık ambalajlarda piyasaya sürülüyor. Haşhaş yapımı da aynı şekilde makinelerde temizlenerek ezme yapılıp, paketlenerek, satışa sunuluyor.

SUSAMIN FAYDALARI



Ali Cimci, susam ve haşhaşın faydalarını ise şöyle sıraladı:

“Susamın sağlığa faydaları, kansere karşı, saç sağlığı, kalp sağlığı açısından faydalıdır.

Kolesterolü düşürür, artriti giderir, kırışıklıkları önler.

Kemik sağlığını iyileştirir. Kemik erimesine karşı faydalıdır. Hazmı kolaylaştırır, kabızlığı giderir.

Susamın gaz sökücü özelliği vardır.

Vücuda enerji veriyor. Haşhaş cilt ve saç sağlığına iyi gelir, bağışıklık sistemine yararlıdır.

Kalp sağlığını korur, kan akışını artırır, sindirimi düzenler, kemikleri güçlendirir.”

KİLOSU 35 TL



Her yıl azalan susam üretimi nedeniyle susam ve haşhaş bulmakta zorlandığını kaydeden Cimci, tamamen yerli ve doğal ürün olan susam ve haşhaş ezmesini semt pazarında kilosunu 35 TL’den sattığını ve müşterilerinin çokluğundan dolayı doğal ve katkısız ürün yetiştirmekte zorlandıklarını dile getirdi.