Kilo vermek isteyenler sık tüketiyor: Sumak şerbeti tarifi

Sumak şerbetini bazı kişiler diyet yaparken de kilo vermek için kullanmaktadırlar. Sumak suyu kandaki insülin oranını dengeler , antioksidan etkisi sayesinde üst solunum yolları hastalıklarında aniden meydana gelen yüksek ateşi düşürerek beyin sağlığını korur, hafta da bir bardak tüketilen sumak suyu, sinir sisteminde deforme olmuş hücrelerin sayısını azaltarak sağlıklı hücrelerin artmasına yardımcı olur. Yorgunluk, stres ve depresyon gibi rahatsızlıkların yaşanma riskini de azaltmaktadır.

SUMAK ŞERBETİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

• 100 g sumak çekirdeği

• 1 lt ılık su

• Yarım limon suyu

• 1 yemek kaşığı bal (İsteğe bağlı)

SUMAK ŞERBETİ NASIL YAPILIR

Sumakları bir sürahiye alın ve üzerine ılık suyu, limon suyunu ve balı ekleyip karıştırın. Su soğuyana kadar bekletin. Temiz bir tülbent ile süzün ve tekrar sürahiye aktarıp buzla birlikte servis yapın.