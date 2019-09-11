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  3. Akşehirliler bu lezzete bayılıyor: Sülbiye tarifi

Akşehirliler bu lezzete bayılıyor: Sülbiye tarifi

Akşehirliler bu lezzete bayılıyor: Sülbiye tarifi

Farklı lezzetler ve tatlar arayanlar için kusursuz ve farklı bir yemek olan sülbiye yemeği Akşehir’e ait bir lezzettir. Bu lezzet ile sofralarda farklılık ve yeni tatlar denemek isteyenler için “Sülbiye nasıl yapılır?” sorusu merak konusudur. “Sülbiye nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı size özel tarifimizde…

Sofralarımızda çoğu zaman farklı lezzetlere yer vermek isteriz. Böyle bir istek karşısında Akşehir yöresel yemeği olan sülbiye imdadımıza koşar. Farklı bir lezzet arayışına girenler ve herkesin adını sıkça duyduğu “Sülbiye nasıl yapılır?”  sorusunu merak etmektedir.

TARİFİN MALZEMELERİ

  •    350 gr parça dana eti
  •    350 gr arpacık soğanı
  •    8~10 diş sarımsak
  •    1 yemek kaşığı tereyağı
  •    1 yemek kaşığı domates salçası
  •    1.5 su bardağı haşlanmış nohut
  •    1 tatlı kaşığı kimyon
  •    Tuz
  •    Karabiber
  •    Sıcak su

TARİFİN HAZIRLANIŞI

Evet geldik şimdi Sülbiye Tarifi (Akşehir Yemeği) yapılışına ilk önce tereyağımızı eritelim tenceremizde daha sonra etlerimizi de ekleyelim tenceremize ve etler suyunu çekene kadar kavuralım.Kabuğunu soyduğumuz soğanlarımızı ve sarımsaklarımızı da ekleyip soğanlar şeffaflaşana kadar kavurmaya devam edelim.Salça ekleyip bir iki dakika daha  kavurun. Tuz baharat ve haşlanmış nohutları ekleyelim daha sonra etlerin ve diğer malzemelerin üstünü geçecek şekilde su ekleyelim. Tenceremizdeki malzemeler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirelim üzerine karabiberle servis yapabilirsiniz.

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