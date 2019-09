Zeka gelişimini destekliyor: Sudoku

Sudoku’nun Japonya'da çıktığı bilinir ve Japonca "Suuji wa dokushin ni kagiru" kelimelerinin birleşiminden "SUDOKU" tabirini aldığı söylenmektedir. Sudoku bulmacaları, büyüklüğüne ve çesidine göre isimlendirilmiştir. En meşhur olanı 9x9 boyutlarındaki Klasik Sudoku çeşididir. Klasik sudoku, 9x9 boyutlarında, 9'ar karelik 9 bölgedeki 81 kareden oluşmaktadır. Oyunun temel mantığı, her satır ve sütünde bütün rakamlar bulunmalı ve sadece bir defa yer almalıdır.

SUDOKU NEDİR?

Sudoku oyunu, standart olarak bir karenin 9×9 boyutlara bölünmesi ve her sütuna, her satıra ve 3×3’lük karelerin her birine 1’den 9’a kadar rakamların birer kere yazılarak tamamlanması gereken bir zeka oyunu türüdür.

SUDOKU NASIL ÇÖZÜLÜR?

Sudoku oyununun ne olduğunu belirttikten sonra çok basit bir şekilde; oyunun temel kuralı ve tamamlanması için gerekli koşul olan rakamları yerleştirmekten bahsedeceğim.

İlk olarak yatay düzlemde bulunan bir sıraya, aynı sayıyı sadece bir kere kullanarak 1’den 9’a kadar rakamları yazabilirsiniz.

Aynı kural dikey düzlemde de geçerlidir. Soldan sağa olduğu gibi yukarıdan aşağıya da aynı rakamları sadece bir kere kullanma şartı vardır.

Sudoku oyun alanında 3×3’lük ufak karelerden 9 adet bulunmaktadır. Son kural olarak her 3×3’lük kareye de 1’den 9’a kadar rakamları sadece birer kere kullanarak yerleştirebilirsiniz.

Sudoku çözmenin temel kuralları bunlardır. Yatay ve dikey düzlemlere ve 3×3’lük ufak karelerin içerisine sadece birer tekrarla 1’den 9’a kadar rakamları yerleştirmek.

Sudoku nasıl çözülür biliyorsunuz. Birazda sudoku çözme teknikleri ve sudoku çözmenin püf noktalarından bahsedelim:

Sudoku çözerken ilk önce en çok tekrarlanan rakamlara bakın.

Aşağıdaki örnekte 8 rakamını ele alalım. Yukarıda kırmızı ile belirttiğim iki karede kullanılan 8, dikey olarak o sütunlarda başka 8 olamayacağını göstermektedir. Yani mavi çizgi üzerine başka 8 gelemez.

Yeşil alanın sağında bulunan 8’de yatay düzlemdeki o satırda başka 8 kullanılamayacağını göstermektedir.

Bu durumda en alt sol 3×3’lük kareye, 8’i koyabileceğimiz tek alan olarak yeşil renkte karaladığım yer kalıyor.

Bunun gibi ilk etapta kolayca birçok kareye eksik rakamları yerleştirebilirsiniz.

Daha sonra 3×3’lük kareleri tek tek ele alabilirsiniz.

Her birinde 1-9 arası rakamların bir kere kullanılacağını biliyoruz. Bizde aşağıdaki resimde olduğu gibi eksik rakamları çıkarıp yerleştirip yerleştiremeyeceğimize bakabiliriz. Mesela 1 rakamı örneğini aşağıda görmektesiniz.

Diğer karelerde bulunan 1 yüzünden yatay ve dikey olarak 1’i koyamayacağımız yerleri belirttim. Kalan tek yer yeşil arka plan ile kapladığım kare kalmaktadır.

Son olarak sudoku çözmenin püf noktaları arasında yatay ve dikey düzlemlere bakmak kalıyor.

Her 3×3’lük kareler gibi yatay ve dikey düzlemlerde de 1-9 arası rakamların birer kere kullanıldığını biliyoruz.

Yatay ve dikey düzlemlerdeki eksik rakamları belirleyip her birini diğer karelere bakarak yerleştirip yerleştiremeyeceğinizi kontrol edin.

Sudoku çözmenin temel ve basit olarak teknikleri yukarıdaki gibidir. Her sütun, satır ve 3×3’lük karelere 1-9 arası rakamları birer kere yerleştirebileceğinizi unutmazsanız basit ve orta seviye sudoku oyunlarını çözebilirsiniz.

PEKİ ZOR SEVİYELİ SUDOKU BULMACALARINDA NE YAPACAĞIZ?

Bu noktada biraz kafa yormak gerekecektir.

Sudoku oyunu asla tahmin üzerine çözülen bir oyun değildir. Takıldığımız yerde kafamızdan sallayarak çözmeye çalışırsak şans eseri çözebiliriz veya oyun sonunda yanlış karar verdiğimizi görürüz.

Zor bir oyunla karşı karşıya kaldık ve hiçbir kareye bir rakam yerleştiremiyorsak; ihtimalleri düşüneceğiz. Her bir kareye gelebilecek rakam ihtimallerini, etrafındaki diğer karelerle karşılaştırıp bir çıkış yolu arayacağız.

Birazcık kafa yorucu olacaktır. “Bu kareye eğer 5 gelirse, iki sağına 8 gelir ve o zamanda şuraya 3’ü yazabiliriz” VEYA “bu kareye eğer 5 gelirse, iki sağına 8 gelir ve o zamanda şuraya 3 kalıyor ama aynı sütunda 3 olduğu için yazamıyoruz (Hatalı tahmin)” gibi ihtimalleri değerlendirmeliyiz.

Kısaca sudoku oyunundan, çözmenin püf noktalarından bahsettim. Sudoku tek başınıza oynayabileceğiniz ve beyninizi çalıştıran stratejik bir oyundur. Bu yönden hobi olarak faydalı bir uğraştır.

SUDOKU’YU NEREDEN BULABİLİRİM?