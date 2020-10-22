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22 Ekim 2020 Perşembe 14:14 | Son Güncelleme:

Suda doğumun 8 faydası

Suda doğumun 8 faydası

Son yıllarda popüler olan suda doğumun faydaları merak ediliyor. Ünlülerin de çok tercih ettiği suda doğumun avantajlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Suda doğum anne adayının stres seviyesini azaltmasıyla bilinen oldukça tercih edilen doğum yöntemleri arasında yer alıyor. Suyun sağladığı doğal rahatlatıcı ortam sayesinde hem anne hem de bebeğin daha az travmaya maruz kaldığını belirten uzmanlar, suda doğumun doğum sancılarını ve kaygıyı azalttığını ifade etti.

SUDA DOĞUMUN FAYDALARI

Doğum sancılarını hafifletir

Anne adayını ve bebeği rahatlatır

Vücut ağırlığı daha az hissedildiğinden, anne adayı daha rahat hareket eder

Doğum süresini kısaltır

Endorfin salgılanması artar ve böylece daha az ağrı hissedilir

Bebeğin çıkış yaptığı kanalların yumuşamasını sağlayarak esnekliğini artırır

Vajinal bölgeye kesi (epizyotomi) uygulanması ihtimali azalır

Çoğu zaman, suni sancı gibi medikal müdahaleler gerektirmez

<div>Editör: Berat Cilan <a href='#0'>arif.cilan@turkmedya.com.tr</a> , Can Yıldız <a href='#0'>can

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