Suda doğumun 8 faydası
Son yıllarda popüler olan suda doğumun faydaları merak ediliyor. Ünlülerin de çok tercih ettiği suda doğumun avantajlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
Suda doğum anne adayının stres seviyesini azaltmasıyla bilinen oldukça tercih edilen doğum yöntemleri arasında yer alıyor. Suyun sağladığı doğal rahatlatıcı ortam sayesinde hem anne hem de bebeğin daha az travmaya maruz kaldığını belirten uzmanlar, suda doğumun doğum sancılarını ve kaygıyı azalttığını ifade etti.
SUDA DOĞUMUN FAYDALARI
Doğum sancılarını hafifletir
Anne adayını ve bebeği rahatlatır
Vücut ağırlığı daha az hissedildiğinden, anne adayı daha rahat hareket eder
Doğum süresini kısaltır
Endorfin salgılanması artar ve böylece daha az ağrı hissedilir
Bebeğin çıkış yaptığı kanalların yumuşamasını sağlayarak esnekliğini artırır
Vajinal bölgeye kesi (epizyotomi) uygulanması ihtimali azalır
Çoğu zaman, suni sancı gibi medikal müdahaleler gerektirmez