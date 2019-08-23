Doğumda trend: Suda doğum nedir?

Son yılların doğum trendi suda doğum özellikle hamile kadınlar tarafından merak ediliyor. Şüpheyle yaklaşılan bu doğum stili anne karınında plesenta içinde büyüyen bebeğin doğumunu kolaylaştırıyor. Bunun yanı sıra suda doğum bebeğin dünyaya adaptasyonunu hızlandırıyor.

23 Ağustos 2019 Cuma 17:29
23 Ağustos 2019 Cuma 17:29
Doğumda trend: Suda doğum nedir"

Son 30 yıldır dünya çapında yaygınlaşan suda doğum, doğuma özel tasarlanmış sıcak su dolu bir küvet içinde gerçekleştirilen alternatif bir doğum yöntemidir. Küvete doldurulan 37 derece sıcaklıktaki su, anne adayının kaslarının gevşemesini, stres seviyesinin azalmasını sağlayarak doğum sancılarını ve kaygıyı azaltır. Suda doğum ünitesi olarak bilinen hidroterapi eşliğinde travay içinde doğumun gerçekleşmesindeki amaç, yalnızca anne adayını rahatlatarak normal doğum sürecini kolaylıkla atlatması değil, aynı zamanda 9 ay boyunca anne karnında su içinde kalan bebeğin dünyaya adaptasyonunu da kolaylaştırmaktır. Güncel çalışmalar, su içinde dünyaya gelen bebeklerin, normal ya da sezaryen yöntemi ile doğan bebeklere oranla daha sakin olduğunu ortaya koymuştur. 

SUDA DOĞUM NEDİR?

Anne adayının, doğum için özel olarak tasarlanmış küvet benzeri bir ünite içine girmesi ile başlayan suda doğum, doktor kontrolünde, vajinal doğum ile bebeğin dünyaya gelmesi ile son bulur. Diğer doğum türleri ile aynı oranda riskler taşıdığından güvenle tercih edilen bu yöntem sayesinde kan akımı artar, böylece rahim içinde olan kasılmalar rahatlıkla düzene girer. Sıcak suyun etkisiyle bebeğin dünyaya gelişi sırasında oluşabilecek vajina yırtılması riski azalır. Rahim içinde su dolu bir kesecikte yer alan bebek, benzer sıcaklıkta su ile dolu bir havuzun içinde doğduğundan daha az ağlar ve daha sakin olur. Anne adayına ve bebeğe yan etkisi ya da zararı bulunmayan suda doğum yöntemi uygulanmadan önce, anne adayı ve bebek gerekli sağlık kontrollerinden geçirilir. Suda doğumun tam donanımlı suda doğum ünitesine sahip hastanelerde, deneyimli bir ekip tarafından gerçekleştirilmesi büyük önem taşır. 

SUDA DOĞUMUN AVANTAJLARI NELERDİR?

Anne adayının stres seviyesini azaltmada oldukça etkili bir yöntem olan suda doğum, bebek için de anne karnı dışındaki ortama daha yumuşak bir geçiş imkanı tanır. Suyun sağladığı doğal rahatlatıcı ortam sayesinde hem anne hem de bebek daha az travmaya maruz kalır. Suda doğum ünitesinde gerçekleştirilen doğumun avantajları ise şöyledir:

  • Doğum sancılarını hafifletir.
  • Anne adayını ve bebeği rahatlatır.
  • Vücut ağırlığı daha az hissedildiğinden, anne adayı daha rahat hareket eder.
  • Doğum süresini kısaltır.
  • Endorfin salgılanması artar ve böylece daha az ağrı hissedilir.
  • Bebeğin çıkış yaptığı kanalların yumuşamasını sağlayarak esnekliğini artırır.
  • Vajinal bölgeye kesi (epizyotomi) uygulanması ihtimali azalır.
  • Çoğu zaman, suni sancı gibi medikal müdahaleler gerektirmez.


SUDA DOĞUM NASIL YAPILIR?

Suda doğum öncesinde gerekli sağlık kontrolleri yapılarak anne ve bebeğin bu yöntem için uygun birer aday olduğundan emin olmak gerekir. Çoğul gebeliklerde ve 37 haftanın altındaki gebeliklerde suda doğum tercih edilmez. Ayrıca  annede herhangi bir nedenle aktif enfeksiyon tablosu ya da vajinal kanama varsa suda doğum yapılamaz. Bebeğin henüz doğum pozisyonu almamış olması ve doğum kilosunun yüksek olması da suda doğumu engelleyen durumlar arasındadır. Tüm şartlar suda doğum için uygunsa anneye detaylı bir hazırlık eğitimi verilir. Doğum başladığında anne, suda doğum için gerekli eğitimi almış olan personel ve uzman hekim eşliğinde, önceden hazırlanmış ve devamlı takip edilen sıcak suya girer. Ilık su annenin rahatlamasını sağlayarak stres seviyesini azaltır. Endorfin hormonu sayesinde ağrılar ve sancılar hafifler. Eğitimde öğretilen doğru nefes yöntemleri de sancıların azalmasını sağlar. Hekimin yönergeleri eşliğinde suda doğum gerçekleşir.

Suda doğum yöntemi için tercih edilen hastanenin uygun şartları sağlaması, hastane personelinin bu konuda eğitimli ve deneyimli olması son derece önemlidir. Eğer siz de suda doğum yapmak istiyorsanız uzman hekiminizle görüşerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

(Medicalpark.com)

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