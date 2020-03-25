Stresi azaltan ve zayıflatan çay tarifi

Hangi çaylar zayıflatıyor? Hangi çaylar stresi azaltıyor? gibi sorular merak ediliyor. Bitki çayları araştırılıyor. Enerji veren, stresi azaltan ve kilo vermeye yardımcı çaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Doğal bitki çayları üzerine paylaşımlar yapan Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı Suna Dumankaya, zeytin yaprağı çayının enerji verdiğini ve stresi giderdiğini belirtti.

ZEYTİN YAPRAĞI ÇAYI MALZEMELER

1 çay kaşığı biberiye

1 çay kaşığı zeytin yaprağı

1 çay kaşığı yeşil çay ve elma kabukları

YAPILIŞI

2 bardak sıcak suya malzemeleri ve elma kabuğunu ekleyip 7-8 dakika demleyin ve süzerek için.