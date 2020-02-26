Yoga depresyonu azaltıyor

Günlük hayatta ev, okul veya iş hayatı gibi birçok alanda sorunlar, strese ve yorgunluğa sebep oluyor. Bu stresten uzak durmak isteyenlerin bir kısmı sanata, müziğe ve spora yönelirken bir kısmı da yogayı tercih ediyor. Yoganın düzenli yapıldığında birçok faydası olduğuna dikkat çeken İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Fizyoterapist Öğr. Gör. Gülşah Konakoğlu, yoganın depresyon belirtisini ve kalp hastalığı riskini azalttığını belirtti.

Yoganın bilimsel olarak kanıtlanmış faydaları hakkında DHA’ya açıklamalarda bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Fizyoterapist Öğr. Gör. Gülşah Konakoğlu, “Yoga sağlıklı bir yaşam tarzıyla kombine edildiğinde ya da tek başına yapıldığında, kalp hastalığı için risk faktörlerini azaltmaya yardımcı olabilir. Kalp sağlığının, genel sağlığın önemli bir parçasıdır. Yüksek kan basıncı, kalp krizi ve inme gibi kalp sorunlarının başlıca nedenlerinden biri. Yoga yapanların ise yapmayanlara göre daha düşük kan basıncına ve nabız oranına sahip oldukları biliniyor.” İfadelerini kullandı.

Yoganın vücuttaki stres hormonlarının üretimini etkileyerek depresyon belirtilerini azaltabileceğini belirten Gülşah Konakoğlu, “Yoga, antidepresan bir etkiye sahip ve depresyon belirtilerini azaltmaya yardımcı. Bunun nedeni de yoganın sıklıkla depresyonla ilişkili nörotransmitter olan serotonin düzeylerini etkileyen bir stres hormonu olan kortizol düzeylerini azaltabilmesi” ifadelerini kullandı.

“UYKUYU DÜZENLEMEYE YARDIMCI OLUYOR”

Yoganın uyku kalitesini artırmaya yardımcı olabileceğini ifade eden Konakoğlu, “Düşük uyku kalitesi diğer hastalıkların yanı sıra obezite, yüksek tansiyon ve depresyon ile ilişkilendiriliyor. Yoga yapanlar daha hızlı uykuya dalıyor, daha uzun uyuyor ve sabahları daha iyi dinlenmiş hissediyor. Yoganın uyku ve uyanıklığı düzenleyen bir hormon olan melatonin salgılanmasını arttırdığı gösteren çalışmalar da mevcut.” dedi.

“HER GÜN 15-30 DAKİKA YOGA YAPIN”

Fizyoterapist Öğr. Gör. Gülşah Konakoğlu yoganın çok aşırı yemek yeme durumunda azalmaya, fiziksel aktivitede artışa ve kiloda az miktar azalmaya neden olduğunu da söyleyerek şöyle devam etti: “Düzensiz yeme davranışları olan ve olmayanlar için yoga yoluyla farkındalık uygulamak sağlıklı beslenme alışkanlıklarının gelişmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca, her gün sadece 15-30 dakikalık yoga yapmak, esnekliği ve dengeyi artırarak performansını yükseltmek isteyenler için büyük bir fark yaratabilir.”