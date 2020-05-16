Stres seviyesini ölçen test! Ne kadar stresliyim?

Stres seviyesini merak edenler için günlük hayatta karşılaşılan küçük sorunlar üzerinden minik bir test hazırladık. Sorulara verilen cevaplar stres seviyenizi anlamaya yardımcı oluyor.

Şimdi biraz eski moda gözükebilir ama çamaşırları kurumaları için çamaşır ipiyle dışarıya astığımız zamanlar o kadar da eski değil. Her şeyin elde yıkandığı ve çamaşırların dışarı asıldığı devre geri döndünüz. Kirli sepetiniz dolu ve bugün çamaşır yıkamanız lazım. Ama gökyüzüne baktığınızda yağmur bulutlarının toplanmaya başladığını gördünüz. Aklınızdan neler geçiyor? Hangisini seçerdiniz?

1. “Eyvah! Bu şaka olmalı! Yani şimdi yarına kadar bekleyecek miyim? Ne giyeceğim peki?”

2. “Biraz daha bekleyip havaya bakalım, belki düzelir.”

3. “E güzel, demek ki bugün çamaşır yıkamayacağım.”

4. “Yağmur yağsa da yağmasa da bu çamaşırları yıkayacağım.”

CEVAPLARA GÖRE SONUÇLAR

Yağmurlu çamaşır gününe verdiğiniz cevap hayatınızdaki stres seviyenizi gösterir. İşte cevaplara göre stres seviyeleri…

1. Birinci cevabı verdiyseniz stres seviyesi: 80. Hayatınızda yanlış gidebilecek tüm küçük detayların sizi etkilemesine izin veriyorsunuz ve şimdi stres seviyeniz öyle bir noktaya ulaşmış ki en küçük şey bile gününüzü zehir etmeye yetiyor. Biraz durup gevşemenizin zamanıdır, yoksa sağlığınızı etkileyecek.

2. İkinci cevabı seçtiyseniz stres seviyesi: 50. Haytanızdaki stres sizi fazla etkilemiyor ve işler planlandığı gibi gitmediğinde olaya iyi bir açıdan bakabiliyorsunuz. Sorunlar ortaya çıktığında onları çözmeye devam edin, durumunuz çok iyi. Unutmayın stres kötü değildir, hayatınızdaki stresin sizi motive etmesini sağlayın.

3. Üçüncü cevabı seçtiyseniz stres seviyesi: Neredeyse sıfır. Küçük sorunların sizi etkilemesine izin vermiyorsunuz. Bu hayatı kolaya alan felsefenizin haklı olduğu bir şey var: Hayıflanarak yağmurun yağmasını engelleyemezsiniz.

4. Dördüncü cevabı seçtiyseniz stres seviyeniz: Neredeyse 100. Hayatınızda o kadar çok stres var ki gerçeği inkâr ediyor ve olanaksızı elde etmeye çabalıyorsunuz. Başaramadığınızda daha büyük sorunlarla ve daha çok stresle karşı karşıya kalıyorsunuz. Biraz rahatlamak için zaman ayırırsanız ve düşünseniz o zaman boşa harcadığınız çabayı göreceksiniz. Azıcık yavaşlayın ve işleri biraz kolay yanından alın. Aynı çorabı bir gün daha giyinmek sizi öldürmez.

Kaynak: Isamu Saito, Tadahiko Nagao, Kokoloji Kitabı