Stil ikonları yeni yılda moda trendlerini değiştirecek

Evet, bu imkânsız değil ama her ikisini de birbirinden ayıran çizgiyi bugün size biraz daha açmak istiyorum.

NEDEN POPÜLERLER?

Son yıllarda stilleriyle daha çok öne çıkan ve ikonlaşan isimleri birçok mecrada görüyor ve okuyoruz, hatta birçok marka onlarla işbirliği yapıyor ve ilham aldıklarını söylüyor… Peki, onları bu denli popüler yapan unsurlar neler?

Aslında her sektörde olan hızlı tüketim alışkanlığı, moda sektöründe çok daha ön planda, hâl böyle olunca markalar sezonda moda trendleri çatısı altında, birçok akım ve alternatifi bir arada sunuyor. Eskiden modayı takip etmek çok daha kolaydı ve aldığınız yeni ürünler kendini gösterir ve sizi ön plana çıkarırdı. Artık bugünümüzde hiçte o kadar kolay değil.

Dünyada veya farklı ulusların kültürel ve sosyal yapılarına göre belirli bir zaman dilimi içerisinde öne çıkan giyim tarzlarını ifade eden moda, yakın gelecekte ve sezonda gündemde olacakları vurgular. Toplumun büyük çoğunluğu tarafından yapılan akım olarak da tanımlayabiliriz. Moda ve trendler çok hızlı bir değişim içinde o yüzden kondisyonunuzu hep yüksek tutmanız lazım ve maalesef bunu yapınca şık biri olursunuz ama gerçek stil sahibi olmak bambaşka konu başlıkları içeriyor.

STİL KARAKTERİN AYNASI

Bedenini tanımak ve ruhunu beslemek stil sahibi insanlarda öne çıkar.

Görsel hafızalarda belirgin bir fotoğraf verirler.

Yaşam standartları ve konfor alanları en belirleyici özellikleridir.

Her güçlü stil sahibi karakterin bilinçaltında bir tutku vardır.

İster şık, ister sokak stili, isterse sportif alanlardaki stil sahibi kişilerde tavır en önemli tamamlayıcıdır.

Süreklilik ön plana çıkmalarında en etkin özelliklerinden biridir.

Vücut dili, hareketleri hatta gülüşleri kendilerine hastır.

Aksesuar ve fark yaratan dokunuşlar yapmayı severler.

ÖZGÜRLÜKLERİ DİKKAT ÇEKER

Risk almayı seven ekletik tavırda stil ikonları da var, lüks tercihler yapan da veya sade ve minimalist isimlerde.

Stil sahibi insanlar sadece kıyafetlerle değil, saçları, makyajları ve tiyatral tavırlarla da devleşebilirler.

Özgün, kreatif ve ruh halleri ile kendilerini kolaylıkla fark edebilirsiniz.

Moda ve stil birbirinden farklı kavramlar olsa da birbirine besler ve destekler.

Yeni yıla daha stil sahibi ve farklılıklar yaparak girmek istiyorsanız moda trendlerini rehber alarak, kendi yaşam şartlarınıza göre yapılandıracağınız güçlü bir stil yaratabilirsiniz.

ÜMİT TEMURÇİN