17 Kasım 2020 Salı 09:50 | Son Güncelleme:
Spor yapan çocuklar kalp testinden geçmeli
IHA
Çocukların küçük yaştan itibaren spor yapmaya özendirilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, spor yapan çocukların kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili sağlık sorunlarının araştırılması gerektiğini söyledi.
Spor yapmanın çocuk sağlığı açısından faydalı olduğunu belirten uzmanlar, sporun çocuklarda fiziksel kapasitenin artmasının yanı sıra, sosyal yönden de gelişimine katkı sağladığını söyledi. Çocuklarda sporla ilgili detaylar haberimizde...
İHA'da yer alan habere göre Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Oran, çocukların küçük yaştan itibaren spor yapmaya özendirilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:
“Çocuklar yeteneklerine ve fiziksel özelliklerine göre uygun olan spor dallarına yönelmeleri konusunda, günümüzde profesyonel kulüpler tarafından da çocuklara ve ailelerine destek verilmektedir. Ancak, ciddi anlamda sporla uğraşan çocukların sağlık kontrollerinin düzenli yapılıyor olması ve özellikle de kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili sağlık sorunlarının araştırılması çok önemlidir. Nadir görülen ve ileri yaşlara kadar çocuklarda belirti vermeyen bazı kalp hastalıklarının olmadığından emin olunmalıdır. Beklenmedik bir sağlık problemi ile karşılaşmamak için spora başlamadan önce çocuğun kalp sağlığı açısından kontrolden geçirilmesinde yarar vardır.”
ÇOCUĞUN YAŞINA GÖRE SPOR NASIL SEÇİLMELİ?
Çocukların yaşlarına uygun spor yapması gerektiğini belirten Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Oran, şu şekilde konuştu:
“Çocuklar yaşlarına uygun olan sporları yapmalıdır, örneğin 2-5 yaş arasındaki çocuklar koşma, yüzme ve el becerilerinin gelişmesi açıcından da tutma-fırlatma egzersizleri gibi sporları yapabilirler. 6-9 yaş arasındaki çocuklar ise top oyunları, koşma, futbol, jimnastik, yüzme, tenis ve uzak doğu sporlarının birçoğunu yapabilirler. 10-12 yaşındaki çocuklar ise artık takım sporlarını yapabilirler. Özellikle ciddi egzersizlere başlamadan önce çocukların kalp sağlığı yönünden değerlendirilmesi gerekir. Ortaokul, lise ve yüksek okul dönemlerinin başlangıcında bir kez ayrıntılı olarak yapılmalı, profesyonel olarak spor kulüplerinde spor yapan çocuklar için ise yıllık değerlendirmeler önerilmektedir. Spora başlamadan önce göğüs ağrısı olup olmadığı, daha önce hastalık geçirip geçirmediği, organ kaybı, vücut ağrıları gibi testlerin yapılması gerekiyor. Ayrıca çocuğun ailesi ile ilgili soy geçmişi ayrıntılı sorgulanmalıdır.”