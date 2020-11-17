Spor yapan çocuklar kalp testinden geçmeli

Spor yapmanın çocuk sağlığı açısından faydalı olduğunu belirten uzmanlar, sporun çocuklarda fiziksel kapasitenin artmasının yanı sıra, sosyal yönden de gelişimine katkı sağladığını söyledi. Çocuklarda sporla ilgili detaylar haberimizde...

İHA'da yer alan habere göre Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Oran, çocukların küçük yaştan itibaren spor yapmaya özendirilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Çocuklar yeteneklerine ve fiziksel özelliklerine göre uygun olan spor dallarına yönelmeleri konusunda, günümüzde profesyonel kulüpler tarafından da çocuklara ve ailelerine destek verilmektedir. Ancak, ciddi anlamda sporla uğraşan çocukların sağlık kontrollerinin düzenli yapılıyor olması ve özellikle de kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili sağlık sorunlarının araştırılması çok önemlidir. Nadir görülen ve ileri yaşlara kadar çocuklarda belirti vermeyen bazı kalp hastalıklarının olmadığından emin olunmalıdır. Beklenmedik bir sağlık problemi ile karşılaşmamak için spora başlamadan önce çocuğun kalp sağlığı açısından kontrolden geçirilmesinde yarar vardır.”

ÇOCUĞUN YAŞINA GÖRE SPOR NASIL SEÇİLMELİ?

Çocukların yaşlarına uygun spor yapması gerektiğini belirten Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Oran, şu şekilde konuştu: