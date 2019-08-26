Fit bir vücut için bu 5 hataya düşmeyin!

Tercihe göre kapalı spor salonlarında ya da açık havada spor yapma imkanları artık oldukça geniş. Ancak nerede olursanız olun spor aletlerini kullanmadan bilmeniz gerekn bazı kurallar var. Bu kurallara dikkat etmediğiniz sürece kalp krizi gibi büyük sorunlarla karşılaşma oranınız oldukça yüksek. Gelin hep beraber sporda yapılan hatalara beraber göz atalım...

26 Ağustos 2019 Pazartesi 17:33
26 Ağustos 2019 Pazartesi 17:33
Fit bir vücut için bu 5 hataya düşmeyin!

Spor yapmaya başlamadan önce dikkat etmeniz gerekenleri sizin için 5 başlık altında topladık...

ISINMA HAREKETLERİ YAPMADAN SPORA BAŞLAMAK

Spora başlamadan önce 5-10 dakika hafif tempoda büyük kas gruplarının gerilmesiyle yapılan ısınma hareketleri vücuda ‘Spor yapmaya başlıyoruz, kendini hazırla!’ sinyalleri göndererek spor esnasında oluşabilecek yaralanmaları önler.

SOĞUMA HAREKETLERİ YAPMADAN SPORU BİTİRMEK

30-45 dakikalık spordan sonra 5-10 dakika tıpkı ısınma hareketlerinde olduğu gibi hafif tempoda büyük kas gruplarının gerilmesiyle yapılan soğuma hareketleri vücuda ‘Spor bitti, kendini hazırla’ sinyalleri göndererek vücudun yüksek tempodan rutine geçmesini kolaylaştırır.

ÇOK YORULMAK

Bu dönemsel spor yapan kişilerde en sık karşılaşılan durumlardan biridir. Ne kadar çok yorulursam o kadar iyi olur düşüncesi yanlıştır. Düzenli spor yapmayan kişilerin bir anda yüksek tempoda spor yapması tüm organlara zarar verir. Orta şiddette başlayıp kademeli olarak artan sporlar tercih edilmelidir.

SU İÇMEMEK

Spor yapan kişilerin düzenli olarak su tüketmesi gerekir. Yetersiz miktarda su tüketen kişilerde kas kramplarından böbrek fonksiyonlarının bozulmasına kadar birçok problem oluşabilir.

AÇ KARNINA SPOR YAPMAK

Yemeğin sporun öncesinde mi sonrasında mı olması gerektiği hep kafa karıştırmıştır. Aç karnına yapılan sporlar ani şeker düşmesine bağlı olarak bayılmalara sebep olur. Bundan dolayı yemek yedikten en az 1 saat sonra spor yapılmalıdır.

Spora başlamış, başlamayı düşünen, bu sefer hayatımın bir parçası haline getireceğim diyen herkesi selamlar, henüz sporla ilgili bir fikri olmayanlara ise en kısa zamanda sporu sevip hayatının bir parçası haline getirmeleri için temennilerimi iletirim. Sağlıkla kalın…

(Yeşil Topuklar)

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