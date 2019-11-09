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  3. Sosyalleşmek Alzheimer'den koruyor! İşte çarpıcı tespitler

Sosyalleşmek Alzheimer'den koruyor! İşte çarpıcı tespitler

Sosyalleşmek Alzheimer'den koruyor! İşte çarpıcı tespitler

Arkadaşlarımızla paylaşımlarda bulunmak, belli aralıklarla toplanmak ve birlikte sosyal aktiviteler planlamak, sohbet etmek ve beraber eğlenmek ruhumuza iyi geldiği kadar beynimize de iyi gelir. Yapılan çalışmalar yalnız kalmayan, sosyal aktivitelerden kendisini geri çekmeyen, dışa dönük ve arkadaş canlısı insanların Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin daha düşük olduğunu gösteriyor.

Daha önceki yazılarda evliliğin Alzheimer hastalığından koruyucu olduğuna dair bir çalışma paylaşmıştım. Hayatı sevdiğin bir kişiyle paylaşmak ve güven duygusu beynimizi koruyor. Buradan yalnız bir yaşam tercih etmenin beyin sağlığımız için pek de doğru bir şey olmadığını anlıyoruz. Bunun nedeni şu an için net olarak bulunamasa da sosyal ilişkilerin beyin rezervini ve beyin plasitisesini artırdığı üzerinde duruluyor. Aynı durum aile içi ilişkiler ve sevgi bağı için de geçerli. Batı toplumlarında yalnızlık daha yoğun olduğundan dolayı huzurevine terk edilen ve herhangi bir yakını olmayan bireylerde ölüm oranı daha fazla. Sevgi ile sarmalanan yaşlılarda ise zihinsel gerileme daha ılımlı seyrediyor ve ölüm oranı ise daha düşük oluyor.


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