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  3. Songül Öden o soru karşısında panikledi: 'Vallahi arkadaşım'

Songül Öden o soru karşısında panikledi: 'Vallahi arkadaşım'

Songül Öden o soru karşısında panikledi: 'Vallahi arkadaşım'

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Songül Öden önceki gece katıldığı bir sahne performansı çıkışında yanında bir erkekle görüldü. Muhabirlerin, "Erkek arkadaşınızla mı geldiniz?" sorusu karşısında oldukça panikleyen Öden, bu soru karşısında cevap vermekte zorlandı.

Oyuncu Songül Öden önceki gece, "Bir Aile Hikayesi" dizisinden rol arkadaşı oolan Celil Nalçakan'ın sahne performansını izlemeye gitti. Songül Öden'in çıkışta yanında bir erkekle aynı araca binmesi üzerine muhabirler Öden'e, "Erkek arkadaşınızla mı geldiniz?" sorusunu sordu. 

"VALLAHİ ARKADAŞIM"

Songül Öden muhabirlerin sorduğu, "Erkek arkadaşınızla mı geldiniz?" sorusu karşısında panikleyerek, "Öyle bir şey yok. Vallahi arkadaşlarımla eğlenmeye geldim" dedi.


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