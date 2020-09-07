Sonbaharda saç dökülmesi artabilir! İşte saç ekimi ve saç bakımında doğru bilinen yanlışlar

Havuzla ve denizle geçen yaz mevsiminin ardından saçlarınızın döküldüğünü ve yıprandığını görüyorsanız bakım yaptırmanın zamanı geldi demektir. Peki, saç bakımında en çok yapılan hatalar neler? Saç ekimi kimlere yapılır? Saç ekimi, şampuan ve saç bakımı konusunda doğru bilinen yanlışların saç dökülmesine sebep olduğunu belirten Saç Uzmanı Yeşim Alkan, sonbaharda saç bakımının sırrını Mor Papatya’ya anlattı. Yıpranan saçların sonbaharda daha fazla dökülebileceğini belirten Alkan, deniz ve güneş görmüş saçlar için önerilerini paylaştı.



Aksam.com.tr’den Merve Kantarcı’ya değerlendirmelerde bulunan Saç Uzmanı Yeşim Alkan, sonbaharda saç bakımının püf noktalarını anlatarak saç ekiminin kimler için uygun olduğunu anlattı. İşte kısa başlıklarla günlük hayatta en çok yapılan hatalar:

KESİM: Bu dönemde yapacağımız ilk şey Ekim-Kasım ayları aralığında saçlarımızın yıpranan uçlarını azda olsa kestirmektir.

ŞAMPUAN SEÇİMİ: Sonrasında ise saçlarımızı yıkarken kullandığımız şampuanı mümkün olduğunca bitkisel içerikli şampuanlardan seçmek ve şampuanı az kullanmak. Ne kadar çok şampuan kullanırsak saç derimiz o kadar deforme olacaktır.

BİTKİSEL YAĞLAR: Şampuanla saçlarımızın temizliğini sağladıktan sonra yine bitkisel içerikli yağlarla her duştan sonra rutin bakım yapıldığında saçlarımız bulunduğumuz mevsime hızlıca uyum sağlayacaktır.

SAÇ KURUTMA: Saç kurutma ritüelimizde oldukça önemlidir. Çok yüksek ısı ile sürekli fönlenen saçlarımız daha çok yıpranmaya devam eder. Bu sebeple mümkün olduğunda kendi halinde kurumasını beklemek ya da daha çok havlu ile kurutup makinenin yüksek ısısından maksimum seviyede korumak işe yarayacaktır. Yaz boyunca kuruyan saçlarımızı fön makinelerinin yüksek ısılarına maruz bırakmak saçımızı daha da hassaslaştırır. Kullanacağımız bitkisel bakım yağları saçlarımızı hem yüksek ısıdan hem de kışın kuru ve soğuk havasından koruyacaktır.

SAÇ EKİMİNDE DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Saç ekimini herkesin internetten araştırdığını ve kafa karışıklığı yaşadığını belirten Yeşim Alkan, saç ekimi düşünenler için şu bilgileri verdi:

“Şu an dünyada saç ekimi işlemleri FUE yöntemiyle uygulanır. Bu yöntem en popüler ve en iyi sonucu almamızı sağlayan yöntemdir. Yani saçların ense bölgesinden alınıp saçsız alana tek tek nakledilmesi yöntemidir. Ancak bunu birçok klinik farklı teknikler uygulayarak yapar. Hastalar genelde hangi tekniğin kendisi için uygun olup olmadığını bilemez. Bu teknikler her hastaya uygulanamaz. Hastanın saç açıklığının boyutu ve ense bölgesindeki donörün yoğunluğuna göre kendisi için en uygun olan tekniği doktor belirler. Genelde uygulanan üç teknik vardır. Saç açıklığınızın büyüklüğüne göre en iyi sonucu elde edeceğimiz tekniğe ancak konsültasyon sonrası karar verilebilir.”

İŞLEMDEN SONRA SAÇ DÖKÜLMESİ OLUR MU?

Hastanın yaşı çok genç ise işlemden sonra saç dökülmesi yaşama olasılığı ve gelecekte tekrar saç ektirmesi gerektiğinin hastaya anlatılması gerektiğini belirten Alkan, şu şekilde konuştu:

“Hastanın yaşı 20-28 aralığında ise saç dökülmesinin tamamlanmasını bekleyip beklememekte kararsız kalınır. Burada yine hastanın saç açıklığına ve dökülme hızına bakılır ve doktor tarafından önerilecek olan prosedür uygulanır. Saç ekimi için uygun bir birey olup olmadığınıza ancak doktor karar verir. İkinci zorluk ise saç çizgisini kararlaştırmak. Hastaların talebi genelde eskisi kadar aşağıda bir saç çizgisi oluyor ancak çizginin aşağıda olması sonucun doğallığını bozacağı gibi ileriki yaşlarda da garip bir görünümün ortaya çıkmasına sebep olur. Donör sahadaki saçlar sınırsız ve sonsuz olmadığı için graftleri ekonomik kullanmak gerekir. Hem doğallığı hem de hastanın gelecekteki görüntüsünü düşündüğümüzde makul saç çizgisine doktorun belirlediği yerden başlanması en mantıklısı olacaktır.”

KİMLERE SAÇ EKİLİR?

Saç ekimi düşünen fakat cesaret edemeyenlerle ilgili de konuşan Yeşim Alkan, saç açıklığı belli bir oranda oluşmuş ve ense bölgesinde yeterli donörü olan 18-70 yaş arasında olan sağlıklı her bireyin saç ekimi yaptırabileceğini söyledi. Alkan, kronik kalp, şeker, tansiyon gibi rahatsızlığı olan kişilerin işlem sırasında kullanılan anestezi ilaçları sebebiyle saç ektirmenin uygun olmadığını söyledi.