Sonbaharda cilt bakımı nasıl olmalı? İşte saç dökülmesine ve tırnak kırılmasına çözüm önerileri!

Mevsim geçişlerinde saç dökülmesi, tırnak kırılması, ciltte kuruma, kızarma, kaşıntı, pullanma ve çeşitli deri hastalıkları görülebiliyor. Peki, sonbaharda cilt bakımı nasıl olmalı? Kışa girmeden önlem alınmazsa ciltte birtakım hastalıkların görülebileceğini söyleyen Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özdemir, cilt bakımı hakkında bilgi verdi.



Aksam.com.tr’den Merve Kantarcı Çulha’ya değerlendirmelerde bulunan Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özdemir, yıpranmış saçlardan kırılan tırnaklara kadar cilt bakımında bilinmesi gerekenleri anlattı.

MEVSİM GEÇİŞLERİNDE CİLTTE NE GİBİ PROBLEMLER ORTAYA ÇIKIYOR?



Yaz döneminin cilde etkisini anlatan Prof. Özdemir, sonbaharda cilt bakımıyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Deniz, havuz suyu ve aşırı güneş temasıyla yıpranmış cildimiz sonbaharın gelmesiyle beraber sıcaklıktaki ve nemdeki ani düşmeler ve yükselmelerle daha fazla stres ve travmaya maruz kalacaktır. Buna bağlı olarak cildimizde kuruma, kırılganlıkta artma, kaşıntı, cilt lekelerinde artma, pullanma ve kızarıklık gelişebilir. Ayrıca birçok deri hastalıklarının gelişmesine zemin hazırlayan bu değişimler mevcut deri hastalıklarının alevlenmesine de neden olmaktadır. Bu durumlara önlem alınmazsa önümüzdeki kış mevsimi cildimiz açısından koşulları daha zor hâle getirecektir.“

KIŞA GİRMEDEN CİLT BAKIMI NASIL OLMALI?



Cildi kışa hazırlamak için sonbaharın fırsat dönemi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mustafa Özdemir, cildi kışa hazırlayan önerilerini şöyle sıraladı:

“Uzun bir yaz mevsiminden sonra derimizde biriken toksinlerden, lekelerden, çeşitli fiziksel ve kimyasal travmalara bağlı olarak gelişen cilt hasarlarımızdan kurtulmak için öncelikli iyi bir dermatolojik muayene ile profesyonel destek almak gerekmektedir.

Aksi takdirde uygun olmayan tedavi ve cilt bakım yaklaşımları cildimizde geri dönüşü olmayan hasarlara neden olabilir. Sonbahar ve kış mevsimleri soğuk etkisiyle birlikte neminde azalması nedeniyle cildimizde kuruluğa neden olacaktır.

Profesyonel cilt bakımını takiben evde derinin günlük temizliği ve nemlendirilmesi cilt neminin korunması için gereklidir. Bunun için deriye uygun doğru ürünler seçilmelidir.

Yaz aylarında derinin temizliğinde kullanılan temizleyiciler, tonikler ve nemlendiriciler ile kış ayları için uygun formlarıyla değiştirilmelidir.

Nemlendirici seçiminde cildiniz ihtiyacına uygun ürünü uzman bir dermatolog tarafından belirlenmesi gereksiz ürün ve yanlış sonuçların doğmasını önlemek için iyi bir yaklaşım olacaktır.

Nemlendiricilerle birlikte düzenli sıvı tüketimi ve beslenmede cilt bütünlüğümüzü korumada oldukça önemlidir.

Cildimizde yaz güneşine ve çevresel etmenlere bağlı olarak biriken toksinlerin arındırılması için antioksidan özellikli krem ve tabletlerin 3- 6 ay süreyle kullanılması gerekmektedir.

Ayrıca cildin üst katmanlarında biriken ve ciltte mat ve pürüzlü bir görüntüye neden olan ölü deri hücrelerinin uzaklaştırılması için retinoik asit, alfa hidroksi asit veya salisilik asit içeren topikal ürünlerin kullanılması iyi olacaktır.

Kış mevsimi güneşi etkisini azaltması nedeniyle cildimize bakım ve tedavi amaçlı olarak kimyasal peeling, lazer uygulamaları, mezoterapi ve PRP gibi uygulamalar için iyi bir fırsat oluşturmaktadır.

Sonbahar ve kış mevsimlerinde tırnaklarımızda oldukça kırılgan olacaktır.

Cildimize benzer şekilde uygun nemlendirici veya balsamlarla tırnaklarımızın nem dengesini korumak kırılganlığı önleyecektir.

Yaz mevsimi boyunca yıpranmış ve dökülmeye yüz tutmuş saçlarımızı eski sağlığına kavuşturmak için çeşitli vitamin ve mineral kombinasyonlarından oluşan saç bakımları veya mezoterapi yaptırmak gerekebilir.

Soğuğun yıpratıcı etkilerinden el cildimizi korunmak için ek olarak eldiven kullanmak ta faydalı olacaktır.

Yaş artışıyla birlikte mevsimsel geçişlerde hissettiğimiz cilt, tırnak veya saç değişimlerini biraz daha fazla hissedebilir veya yaşayabiliriz.

Bundan dolayı yaş guruplarına uygun cilt ürünlerinin seçilmesi iyi sonuçların alınması için gereklidir.

Mevsimsel geçişlerde cildimizde meydana gelen olağan dışı değişimler (örneğin cildim daha fazla kuruyor gibi) sistemik bir hastalığın, bir takım mineral veya vitamin eksikliğinin habercisi olabilir. Bu durumlarda mutlaka ayrıntılı tetkik ve tahliller için doktorunuza başvurmayı unutmayınız.”