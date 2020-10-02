Sonbaharda 90'lı yılların modası geri döndü

Markalar 2020 Sonbahar-Kış sezonu hazırlıklarını tamamladı. Sonbaharda soğuk sıcak havalar ne giyineceğiniz konusunda kafa karışıklığına yol açıyorsa bu haberimiz tam size göre. 2020 Sonbahar-Kış sezonunda kareli gömlekleri, gömlek ceketleri ve kalın kemerleri vitrinlerde sık göreceğiz.

90’lı yılların vazgeçilmezlerinden olan ‘gömlek ceketler’ yeniden vitrinlerde yer alıyor. Herkesin sevdiği kareli gömleklerle hem klasik hem de spor giyimi yakalamak mümkün.

Ne kalın giyinip terlemek ne de ince giyinip hastalanmamak için sonbahar romantiğine uygun gömlekleri tercih edebilirsiniz. İşte sonbahara özel kombin önerileri...