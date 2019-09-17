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  3. Sonbahar için yine o montlar tercih ediliyor!

Sonbahar için yine o montlar tercih ediliyor!

Sonbahar için yine o montlar tercih ediliyor!

Yaz sezonunun sonuna gelinmesiyle birlikte yeni moda trendleri sonbahara göre ayarlanıyor. Modayı yakından takip edenler şimdiden sonbahar trendlerini sorgulamaya başladı. Bu yıl ise sonbahar mevsimi için moda uyumları belirlenmeye başladı. Haberimizin devamında sonbahar için tercih edilen montlarla ilgili detayları bulabilirsiniz.

Sonbahara geçiş stilini tamamlamak isteyenlerin bu sezon da tercihi ince montlardan yana oldu.

Gardıroplarda yazlık kıyafetler yavaş yavaş yerini sonbahar ürünlerine bırakmaya başladı. Sonbaharın aranılan parçası olan ince montlar yeniden gün yüzüne çıktı.

Kararsız sonbahar aylarında hem yağmur hem de soğuğa karşı al-çık yapılan ince montlarda bu yıl toprak tonları, siyah ve lacivert renklerin ön plana çıktığı görülüyor. Bunun yanı sıra yağmurdan korunmak isteyenler tercihini su geçirmeme özelliği olan ince montlardan yana kullanıyor.

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