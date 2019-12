Sonbahar-kış modasına uygun trendler! İşte şıklığın sırları

Evet, geldik 2019 yılının son ayına. Güzel havalar geride kaldı ve kışlıkları çoktan çıkardık bile. Neyse ki geç gelen kışın en güzel yanı, kışlık ürünlere gelen indirimler oldu. Peki bu senenin favori renkleri neler? Tekerrür eden trendler bu sezonda da yerini korudu mu? Tarzınıza uygun moda parçalar hali hazırda mı? Gelin birlikte bakalım güncel hit parçalara...

SİMLİ, PAYETLİ KUMAŞLAR

Ah canım payetler ve kendiliğinden simli kumaşlar. Özellikle son zamanlarda gelinlik kumaşlarında bir hayli kullanılan simli kumaşlar bu sezonun da hitleri arasında. Yürüyen ışıltılar geliyor

Her parçada rahatlıkla kombin yapılabilecek simler ve payetler oldukça seviliyor. Yılbaşı da yaklaşıyor Yılbaşı gecesi için planı olanlar bu kumaşlarda tercih edecekleri parçalarla 2020’ye güzel bir adım atabilirler. Yeni yıla hem trendlere uygun hem de şık girmek isteyenlere duyurulur.

Payetlere gelelim Payetlerin en güzel yanlarından birisi de çift taraflı kullanılabilir olanları. Mat-parlak ikilisi ya da iki renk şeklindeki kumaşlar benim favorim. Artık her yerde kullanılan payetler yeni modelleriyle aklınızı başınızdan alacak. Bu sezon adeta bir yıldız gibi parlayalım o zaman.

KOYU, KARANLIK TONLAR

Çoğu kadının vazgeçemediği siyah ve koyu tonlar Her zaman şık ve asil durduğu çabasız ortada. Bu sezonda bir hayli koyu tonlar göreceğiz. Bu sezon siyahın yanı sıra acı kahve tonları da ilgi görüyor. Her renkle kombinleyebileceğiniz acı kahve tonları, özellikle bot ve çizmelerde bu sezon en çok görecekleriniz arasında. Koyu renkler, özellikle de karanlık kombinler her zaman kurtarıcımız olmuştur. En çok da seni seviyoruz siyah.

KABARIK ELBİSELER

Barok detaylı kabarık elbiselerin her vücut tipine yakışmadığı bilinen bir gerçek. Özellikle bel kısmından itibaren kabarık görüntü sergileyen şahsiyetteki parçaları kısa boylu kadınların tercih etmemesini öneririm. Şahsen bende bu detayı burada kullanma taraftarı değilim. Fakat kol kısımları barok detaylı parçaları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu trend özellikle ince, uzun boylu kadınların çok hoşuna gidecek. Fakat bu tarz kombinleri yaparken biraz dikkatli olmakta fayda var.

BEYAZ-NUDE

Nude kuşkusuz her parçada korkusuz kullandığımız renk. Öyle de güzel bir renktir ki, her renkle kolayca kombin yapabiliyoruz. Özellikle tonsürton için en ideal renklerden biri. Peki bu sezon nude bize ne diyor? Beyaz ve nude ikilisi bu sezon trendler arasında. En klasik ve göze hitap edenlerden biri ise, “ Beyaz gömleğini giy, gerisini nude’ a

bırak. “

KABA MODELLER

Kaba modeller dediğimizde gözümüzde canlanan modeller nedir? Hemen detaylandıralım. 1970-1980’ lerin modası olan yarasa kol, oversize kaşe kabanlar diyebiliriz. Hem retro hem trend. Daha salaş daha geniş ve daha oversize kalıplar bu sezon da peşimizi bırakmıyor. Senelerdir ara ara moda olan bu parçalar çok sevildi. Bu sezon da kullanmaya devam ediyoruz. Öyleyse sıcacık bir kışa merhaba diyebiliriz bu trendle birlikte.

PAZEN TAKIMLAR

Geçen seneden beri kıyafetlerde görmeye alıştığımız tüy detayları gelinliklerde de oldukça trend. Elbiselerin belli kısımlarında kullanılmasıyla şıklık yakalanabileceği gibi riskli yanları da var. O ince çizgiye dikkat çekip tavus kuşu gibi dolaşmayalım. Aksi halde trende uyacağım diye komik bir görüntüye kavuşmak istemeyiz. Özellikle dikkat etmeniz gereken hususlardan biri de vücudunuzda hoşlanmadığınız kısımlarda bulunan tüy detaylı modelleri seçmemeniz gerektiği. Çünkü hoşlanmadığımız bölgelere dikkat çekmek istemeyiz hatta bu bölgeleri kapatmak isteriz. Tüy detaylarının en hoş ve risksiz olduğu bölge her zaman etek uçlarıdır diye düşünürüm, yoğun tüylerden ziyade seyrek tüyler sizi daha zarif ve ince gösterecektir.

Feminen mi? Yoksa maskülen mi? Belki de gotik Tarzınız ne olursa olsun her zaman için sofistike görünmek bizim elimizde. Kendinizi sevin, renkleri sevin, modayı sevin ve modayla kalın.

İzel Çelebi

aydaizelcelebi@gmail.com