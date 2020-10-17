Sonbahar depresyonuna yakalanmış olabilirsiniz

Depresyona yatkınlığı olan bireyler için sonbahar tehlikeli aydır. "Melatonin hormonu güneş ışınları azaldığında yani gündüzler kısa olduğunda daha çok salgılanır. Bu salgının artması ile insanların enerji düşüklüğü, yorgunluk hissetmeleri oldukça normaldir. Mutluluk hissinin azalması ile insanlar kendini kötü hissetmeye başlar." diyen Psikolog Derya Yalçınkaya Mor Papatya'da her hafta yazdığı köşesinde sonbahar depresyon belirtilerini anlattı. İşte Yalçınkaya'nın kaleminden sonbahar depresyonunu yok eden öneriler...



SONBAHAR BELİRTİLERİ

Sonbahar depresyonu kendini; sabah yorgunluğu, aşırı yemek yeme isteğinin önüne geçilememesi, konsantrasyon güçlüğü, enerji kaybı, eskisi gibi zevk alamama, sosyalleşme isteğinin yoğun olarak azalması, karamsar ve umutsuzluk düşünceleri, çaresizlik hissinin yoğun yaşanması ve hiçbir şeyden keyif alamama gibi belirtiler ile gösterir. Bu belirtilerin yoğunluğu, sıklığı ve süresi oldukça önemlidir.

SONBAHAR DEPRESYONU NASIL GEÇER?

• Kendini doğaya verebilirsin. Enerjini doğayla ilgilenerek zenginleştirebilirsin.

• Spor yapmaya ne dersin? Hareket etmek mutluluk salgını arttıracağından doğal serotonin için şimdi başla derim!

• Müzik dinlemek, sanatla ilgilenmek, çalgı aleti çalmak, bir şeyler yazmak, kitap okumak, üretime geçmek… Hobilerini hayatına dâhil etme vakti geldi. Yeni hobilere yer açmak sizi iyi hissettirecektir.

• Sosyalleşmek; ilaç kadar etkilidir. Çünkü zihni dağıtır ve sizi olumsuz düşüncelerinizden uzaklaştırır.

• Aşırı beslenmek, aşırı çalışmak, aşırı uyumak… Aşırılardan uzaklaşın, olabildiğince sadeleşin ve hayatınızın ne yönde değiştiğini gözlemleyin.

• Ruh halinizden ötürü ikili ilişkilerinizin zarar görmesine izin vermeyin.

• Tedavisinin mümkün olması bilgisi ile gevşeyin, düzenli nefes egzersizleri yapmaya çalışın.

Kolayca tespit edilen depresyon sürecini öneriler ile aşamadığınızı düşünüyorsanız ya da bu önerileri uygulayacak enerjiyi kendinizde bulamıyorsanız mutlaka profesyonel bir destek almanız gerektiğini bilin. Psikoterapi veya ilaç ile kolayca aşabileceğiniz bu süreci kendinize zindan etmeyin.