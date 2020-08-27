Son zamanların yeni trendi salıncak yogası ile kilo verilir mi? Vücut için hangi egzersiz tercih edilmeli?

Koronavirüs sürecinde sağlık için hareketsiz kalmamaya özen gösterenler kendine göre egzersiz veya spor biçimi tercih diyor. Bunlardan en popüler olanı ise salıncak yogası. Peki, salıncak yogasını kimler tercih etmeli? Egzersizle ya da salıncak yogası ile kilo verilir mi? Sosyal medyada sadece popülerlik için yoga gibi egzersizleri tercih etmenin yanlış olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Özlem Kırandı, egzersiz modelinin kişiye göre karar verilmesi gerektiğini belirtti.

Aksam.com.tr’den Merve Kantarcı Çulha’ya değerlendirmelerde bulunan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özlem Kırandı, salıncak yogası gibi egzersiz çeşitleri hakkında bilgi verdi.

Egzersizin aslında yaşam biçimi olduğunu söyleyen Kırandı şu şekilde konuştu:

İnsanlar egzersizi “Kilo verebilir miyim?” düşüncesiyle yapmamalı. Artık ülke olarak bunu öğrenmemiz gerekiyor. Egzersizi salıncak yogasıyla ya da başka şekillerde vücudumuza uyacak hâliyle tercih etmeliyiz. Öncelikle ‘Bu egzersiz bana uygun mu? Yaşam kalitesine uygun mu?’ diye düşünülmeli. Egzersiz sosyal medyaya fotoğraf koymak için ya da trend için yapılmamalıdır, sağlık için yapılmalıdır.”

İnsan sağlığı için hareket sisteminin önemli olduğunu belirten Özlem Kırandı, “Bilim ve teknolojinin gelişmesi ile beden ve zihin sağlığına yardımcı olan spor ve egzersiz çeşitleri de arttı. Bunun hem avantajları hem de birtakım dezavantajları bulunuyor. Bilim ve teknolojinin gelişmesi vücudun ihtiyacı olan egzersiz modelini seçmeye imkân sağlamıştır. Bu imkânı sağlımız için doğru şekilde kullanmalıyız.” dedi.

EGZERSİZ TRENDE GÖRE DEĞİL, KİŞİYE GÖRE TERCİH EDİLMELİ

Egzesizin faydaları ve zararları hakkında konuşan Doç.Dr. Özlem Kırandı, salıncak yogası vb. egzersizlerin faydalarını şöyle sıraladı:

“Egzersizin zararı yoktur. Fakat kişi kendi sağlığına uygun egzersizi seçmelidir.

Egzersizde önemli olan kişiye uygun olup olmadığını bilmek ve yapılacak egzersizde şiddeti ayarlayabilmektir.

Kişiye uygun yapılabilecek egzersize zemin hazırlanmalıdır.

Egzersiz kilo vermek için ya da sosyal medyada popüler olmak için yapılmamalıdır.

Egzersiz kilo vermek için değil kilo almamak için yapılmalıdır.

Salıncak yogası da insanlara uygun bir modeldir. Omurgayı iyileştiren hareket pozisyonları vardır. Fakat önemli olan kişiye uygunluğuna karar verilmesidir."