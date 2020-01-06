Son zamanların moda hastalığı akut bronşit nasıl geçer? İşte tedavi yolu

Akut bronşitin en büyük nedeni virüslerdir. Günümüzde en çok rastlanılan rahatsızlıklardan olan grip ve nezle dönemlerinde vücuttaki virüs oranı arttığından dolayı bu durumlardan sonra akut bronşit meydana gelebilir. Vücutta bulunan virüslerden dolayı vücudun direnci düşer ve vücutta iltihaplanma meydana gelir bu da akut bronşit hastalığının oluşumuna neden olur. Soğuk havalar, akut bronşitin ortaya çıkmasında en önemli faktördür. Soğuk havalara bir de ağızdan nefes alma eklenince vücuda alınan hava yeterince ısıtılamaz ve bu da akut bronşit oluşumu riskini artırır. Bunlar dışında sigara kullanmak veya sigara dumanını solumak bile boğazda enfeksiyona neden olduğu için akut bronşit gelişebilir. Çevresel faktörlerde akut bronşit oluşumunda önemli birer etken olabilirler. Örneğin ortamdaki ani ısı değişiklikleri, fabrika dumanları, çok kuru ya da çok nemli havalar akut bronşiti oluşumunu tetikleyebilir.

AKUT BRONŞİTİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Akut bronşitin en önemli belirtisi öksürük ve boğazdaki balgam oluşumundaki artıştır. Çok şiddetli ve uzun süren inatçı bir öksürük vardır. Öksürük ile birlikte boğazda oluşan enfeksiyonun neden olduğu ağrı göğüs bölgesinde daha şiddetli bir şekilde hissedilir. Ayrıca öksürük akut bronşitin başka bireylere de bulaşmasına neden olur.

Balgam seviyesinde görülen artış ise akut bronşit ilerledikçe daha da artar. Ayrıca hafif ateş, vücutta titreme, boğaz ve kaslarda ağrı da diğer belirtilerindendir. Bu hastalık ilerledikçe zatürreye yol açabilir.

AKUT BRONŞİT NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Akut bronşit tedavisinde kullanılan ilaçlar, genellikle hastalığın belirtilerini ortadan kaldırmaya yöneliktir. Genel olarak ateş düşürücü ilaçlar, öksürük şurupları, ağrı kesici ilaçlar kullanılır. Balgamı vücuttan atmak için hastaya buna yönelik ilaçlar önerilir. Akut bronşitte tedavinin işe yarayabilmesi için hastanın sigarayı bırakması ve sigara dumanının bulunduğu ortamlardan uzak durması gerekir. Antibiyotik tedavisi akut bronşit tedavisinde kullanılmaz çünkü antibiyotikler virüslere etki etmez.