Somer Şef'ten bağışıklığı güçlendiren yemek tarifleri

Yemekte profesyonellik denilince akla ilk gelen isimlerden biri olan Somer Sivrioğlu ile ramazana özel bir röportaj gerçekleştirdik. Avustralya’da yaşayan ünlü Şef Somer Sivrioğlu, ekmek ve pide yapmanın püf noktalarından COVİD-19 salgın sürecinde bağışıklığı güçlendiren yemeklere kadar birçok konu hakkında bilgi verdi. COVID-19 sonrası bitki bazlı yemeklerin yaygınlaşacağına dikkat çeken Sivrioğlu, bu durumun Türk mutfağını tanıtmak için iyi bir fırsat olacağını belirtti.

Aksam.com.tr’den Merve Kantarcı Çulha’nın sorularını yanıtlayan Somer Sivrioğlu, yemek yaparken püf noktaları Mor Papatya okuyucularına anlattı. Somer Şeften sağlıklı ramazan menüsünde bağışıklığı güçlendiren yemekler ve daha fazlası üzerine keyifli röportajımız sizlerle…

Yurt dışında Türk mutfağını temsil ediyorsunuz. Bunun size avantajları ve dezavantajları ne oldu?

Ben 1995 yılından beri Sydney Avustralya’da yaşıyorum, 2007 yılından beri de Türk mutfağımızı Avustralyalılara iki restoranım, kitabim ve yazılı ve görsel basın yoluyla tanıtıyorum. Çok kültürlülüğe ve farklılıklara saygı duyan bir toplumda kendi mutfağımı, kendi kafamca yorumlayabilmek çok büyük bir şans. Eğer, farklı ürünlere, kendi özünüzden gelen yorumunuzu katabiliyor ve bunu kendi ülkenizden 15,000 km uzakta yapabiliyorsanız gerçekten çok şanslısınız demektir.

Şu an koronavirüs salgınından dolayı neredeyse herkes kendi evinin şefi oldu. Sosyal medya ekmek yapımından pide yapımına kadar hikâyelerle doldu taştı. Sizce mutfakla arası iyi olan bir millet miyiz? Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu çok doğal, dünyanın ürün, tarih ve kültür olarak en şanslı coğrafyalarından birinin mirasçılarıyız, bu inanılmaz bir fırsat. Fakat öte yandan kendi mutfağımız konusunda fazla tutucu, araştırma, geliştirme ve yoruma kapalıyız, bunu değiştirebilirsek, hiçbir temeli olmadan uydurulmuş Türk mutfağı dünyanın en iyi üç mutfağından biridir söylemi, belki bir gün gerçek olur.

Evde iyi ekmek ve pide yapmanın püf noktası nedir? Okuyucularımız için Somer Şeften tüyo almak isteriz.

Tüm hamur ürünlerinde olduğu gibi ekmekte de çok dikkat edilmesi gereken üç oran var.

Un-su veya sıvı oranı

Mayalama suresi ve miktarı

Hava sıcaklığı ve nemi

Bu üç faktörün doğru kullanılması iyi bir ekmek ve pide için çok önemli.

En önemli tüyo mümkün olduğunca ılık ortamda, örneğin ısısı açılıp düşürülmüş bir fırında ekmeği kısa bir sure dinlendirmek.

Şu an Türkiye’de misiniz?

Su an Sydney Avustralya’da restoranlarımın başındayım. İnşallah, salgın ve yasaklar kalkarsa Masterchef’in üçüncü sezonu için yaz ortası gibi Türkiye’de olacağım.

Ramazanda en çok et yemekleri seviliyor. Et yemeklerinde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta nedir?

Bizim kültürümüzde et aslında yan urun olarak daha çok kullanılıyor, özellikle ev yemeklerinde. Bu tüm dünyada oldukça rağbet gören ve COVID-19 sonrası daha da yayılacağına inandığım bitki bazlı yemeklerle mutfağımızı tanıtmak için çok iyi bir fırsat.

Et pişirirken en önemli nokta tabi ki eti yumuşatmak. Bu yüzden etlerinizi dolaptan çıkarınca pişirene kadar oda ısısına getirin, böylece et kendini kasmayacak ve daha yumuşak olacaktır.

Sizce bağışıklığı güçlendiren sağlıklı bir ramazan menüsünde hangi yemekler mutlaka yer almalıdır?

Tam tahıllı ürünler ve bakliyat çok önemli. Çünkü hem doyurucu besin değerine sahip, hem fiyatları uygun hem de doğru kullanılırsa çok lezzetli.

Yemek yapmak sizin için ne ifade ediyor? İlk yemeğinizi kaç yaşında yaptınız?

Yemek yapmakta, yemekte benim yaşamımın temel taşı, ben yasamak için yiyenlerden değil, yemek için yasayanlardanım. İlk yemeğimi anneannemle yapmışımdır. Herhâlde yaşımı hatırlamıyorum ama onun UFO’ya benzeyen yuvarlak börek fırınını asla unutamam.

Ailenizde sizin kadar iyi yemek yapabilen örnek aldığınız biri var mı?

Çocukluğumda tabi ki anneanneme, büyürken de mutfaktaki ilk ustam, annem.

Sizin olmazsa olmazım dediğiniz yemekler hangileridir?

Karnıyarık, pilav, kokoreç, manda kaymağı…

Bu mesleği seçmek isteyenlere neler söylemek istersiniz?

Önünüzde çok keyifli ama bir o kadarda zorlu bir yolculuk var, toprağınızı, geleneğinizi ve kültürünüzü çok iyi öğrenmezseniz, yenilikçi, modern ve Türk mutfağını ileriye götürecek bir şef olamazsınız. Unutmayın her ulu çınarın bir o kadar da toprağın altında kökü vardır, geleneğiniz, kültürünüz ve doğduğunuz topraklarda sizin kökleriniz.

Son olarak Akşam okuyucularına Somer Şeften Ramazana özel bir tarif isteriz.

Peki, o zaman, Anadolu kitabımdan çok kolay bir tarif vereyim, Ramazan denince olmazsa olmaz, Hurma.

Onu kolay ve lezzetli bir şekilde harika bir tatlıya dönüştürebilirsiniz.

SOMER ŞEFTEN HURMA TATLISI TARİFİ MALZEMELERİ

16 adet hurma(tercihen Medine)

150 gram(1 bardak) badem, küçük doğranmış

150 gram bitter çikolata(%70 kakao)

70 gram(yarım bardak) dövülmüş Antep fıstığı

HURMA TATLISI YAPILIŞI

Hurmaları ikiye ayırıp çekirdekleri çıkarın. Boşluğu küçük doğranmış badem ile doldurun.

Geniş bir tencerede 750 ml(3 bardak) suyu kaynatın. Daha sonra ateşin altını kısın, tencerenin üzerine küçük metal bir karıştırma kâsesi koyun. Bir kapak gibi tencerenin kenarlarını kapattığından ve altındaki suya değmediğine emin olun. Bir tepsiye pişirme kâğıdı serin. Çikolatayı küçük parçalara bölün ve yavaş yavaş kâseye ekleyin.

Çikolatanın erimesi için sürekli karıştırın. Maşa veya kevgir kullanarak hurmaları tek tek sıcak erimiş çikolatayla kaplayın. Çikolata ile kaplanmış hurmaları tepsiye dizin ve biraz soğumaya bırakın.

Antep fıstığını küçük bir kâseye koyun. Hala ılık olan hurmaları yarısına kadar fıstık kâsesine batırın ve temiz tepsiye dizin. Çikolatanın donması için 30 dakika buzdolabına koyun ve sonra servis edin.

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