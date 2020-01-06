Soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi: Süzme mercimek çorbası tarifi

Süzme mercimek çorbasının tarifi merak ediliyor. Vatandaşlar, "Süzme mercimek çorbası nasıl yapılır?" sorusunun yanıtını arıyor. Süzme mercimek çorbası soğuk kış günlerinde sık tercih edilen çorbalardan biri oluyor. Haberimizin devamında süzme mercimek çorbasıın tarifini bulabilirsiniz.

SÜZME MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1,5 su bardağı kırmızı mercimek

2 su bardağı tavuk suyu

2 su bardağı su

1 adet orta boy soğan

1 adet orta boy patates

1 adet orta boy havuç

1 yemek kaşığı un

1/2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

SÜZME MERCİMEK ÇORBASI TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Çorbanızı hiç un kavurmadan hazırlayabileceğiniz gibi sebzeleri kavurma aşamasında da içine ilave edebilirsiniz.

SÜZME MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Patatesin, havucun ve soğanın kabuklarını soyun.

Tüm sebzeleri orta kalınlıkta ve büyüklükte doğrayın.

Mercimekleri bol suda yıkayın.

Bir tencerenin içine tereyağı ve sıvı yağı alın. Eritin.

İçine soğanları ilave edin kavurmaya başlayın. Ardından havuç ve patatesleri de ekleyerek kavurmaya devam edin.

Üzerine mercimekleri, tavuk suyu ve suyu ekleyerek kaynamaya bırakın.

Sebzeler iyice yumuşayıp, mercimekler piştiğinde blenderdan geçirin. Tekrar ocağa alın.

Ayrı bir yerde tereyağı ve unu kavurun. Çorbadan yarım kepçe kadarını içine aktarın ve karışımı çorbaya alıştırın.

Elde ettiğiniz karışımı yavaş yavaş çorbanın içine dökün ve karıştırın. Yaklaşık 2-3 dakika daha bu şekilde pişirdikten sonra ince delikli bir süzgeçten geçirin.

Çorbanız hazır. Afiyet olsun.

SÜZME MERCİMEK ÇORBASI TARİFİNİN SERVİS ÖNERİSİ

Dilerseniz üzerine salçalı naneli bir sos hazırlayabilirsiniz. Çorbanızın üzerine sadece pulbiber serperek de servis edebilirsiniz.

PÜF NOKTASI

Un ilave etmek çorbanızın daha kıvamlı olmasına yardımcı olacaktır. Eğer çok yoğun kıvamlı çorbalardan hoşlanmıyorsanız un ilave etmenize gerek yoktur.

Çorbanızı yaparken tavuk suyu olmazsa olmazlardan değildir. Yok ise kullanmayabilirsiniz. Ancak tavuk suyu çorbanıza hem farklı bir lezzet katacak hemde çorbanızın besin değerlerini yükseltecektir.

Çorbanızı rondodan ya da süzgeçten geçirdiğinizde pürüzsüz bir görüntü elde edecektir.

Mercimek çorbanızı beklettiğinizde suyunu çekebilir. Tüketeceğiniz zaman içerisine çok az sıcak su ekleyerek o şekilde tekrardan kaynatabilirsiniz.

SÜZME MERCİMEK ÇORBASI KAÇ KALORİ?

Orta büyüklükte kase süzme mercimek çorbası yaklaşık olarak 70 kaloriye denk gelmektedir.

Mercimek çorbası kaç dakikada pişer?

Mercimek çorbasını ocağa koymanız yaklaşık 10 dakikanızı alacaktır. Sonrasında pişmesi yaklaşık 30 dakika sürecektir.