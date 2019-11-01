Soğuk havalarda hastalıklardan arınmanın yolu: Kış Çayı!

Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hastalıklara karşı metabolik dengeyi artırabilmek için bitki çaylarının önemi oldukça fazladır. Kış çayları, hastalıklara karşı korur ve aynı zamanda hasta olan bireyin iyileşme sürecini hızlandırır.

KIŞ ÇAYI TARİFİ MALZEMELERİ

2 yemek kaşığı kuşburnu, 2-3 yemek kaşığı ıhlamur, 1 yemek kaşığı adaçayı, 3 adet okaliptüs yaprağı, 1 adet kabuk tarçın, 4-5 adet karanfil, Yarım elmanın kabuğu (taze olması önerilir), 5-6 adet papatya, 2 adet zencefil, 1 yemek kaşığı hibisküs.

HAZIRLANIŞI

Tüm malzemeler bir kapta güzelce karıştırılır. Aynı zamanda bir demlikte su kaynatılır. Bir bardak su için 1 tatlı kaşığı ölçüsüyle, karışımı yapılmış malzemeler sıcak suyun üzerine konur ve yaklaşık 5- 6 dakika kadar sıcak suda demlenir. Daha sonra süzülerek fincana dökülür. İçine tercihen bir çay kaşığı bal veya az miktarda limonun suyu eklenerek içilir. Afiyet olsun.