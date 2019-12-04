Uzmanı şaşırttı: Soğuk hava kilo verdiriyor

Diyetisyen Hatice Kübra Bayer, soğuk havalarda metabolizma hızının arttığını belirterek kilo kaybı için önemli açıklamalarda bulundu. Dyt. Bayer, halk arasında ‘Kışın metabolizma hızı düşer, kilo alınır' şeklindeki görüşlerin yeni çalışmalarla çürütüldüğüne dikkati çekerek, "Aksine yapılan yeni çalışmalara göre belirli ölçüde soğuk havaya maruz kalmak, metabolizma hızını arttırarak kilo vermeye yardımcı oluyor. Vücut ısısının düşmesi, obeziteye neden olan beyaz yağ dokusu hücrelerinin kahverengi yağ dokusu hücrelerine dönüşmesini tetikliyor" ifadelerini kullandı.

"KIŞIN ARTAN İŞTAH DENGELİ VE DÜZENLİ BESLENME İLE KONTROL ALTINA ALINABİLİR"

Dyt. Bayer, şu bilgileri verdi: "İştahın artması ya da azalması yetersiz ve dengesiz beslenmekten kaynaklanır. İştahı kesmenin en önemli ve etkili yolu kendinizi aç bırakmadan dengeli, düzenli öğünler yapmaktır. Beslenme uzmanından destek alarak, tüm besin gruplarını içeren ve ara öğünlerin olduğu bir beslenme programı oluşturabilirsiniz. Su tüketimi ve düzenli egzersiz de aynı zamanda kontrolü sağlamamıza yardımcı olur."

"KARBONHİDRATI TAMAMEN BIRAKMAYIN"

Dyt. Bayer, karbonhidratsız beslenmede şeker tüketiminin artabileceğine ilişkin şu uyarıda bulundu: "Uzun süre aç kalındığında veya karbonhidratları tamamen hayatımızdan çıkardığımızda kan şekeri hızlı bir şekilde düşer. Dolayısıyla şekerli besinlerin tüketimi artar. Düzenli ve dengeli beslenme programı ile kompleks karbonhidrat alımı şekerli besinlere olan isteğimizi baskılar. Bunun haricinde yumurta, yulaf, mevsim yeşillikleri, baklagiller, karnabahar, brokoli, tarçın, badem gibi besinler iştahı kontrol etmemize yardımcı olur."

"PROPOLİS KULLANMADAN ÖNCE DOKTORA BAŞVURUN"

Kışın propolis tüketiminin oldukça önemli olduğuna değinen Dyt. Hatice Kübra Bayer, "Propol, arıların genellikle kayın, karaağaç ve kozalaklı ağaçlardan toplayarak ürettiği ve kovan içi temizlikte ve kovanın yalıtımında kullandıkları bir maddedir. Arılar propolisi, peteklerin ağızlarını kapatmakta ve başka canlıların içeriye girmesine engel olmak amacıyla kullanırlar. Kışın gribal enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla propolis kullanımını önemsiyorum. Ancak alerjik reaksiyonlara karşı mutlaka hekime danışılarak ve uygun dozda kullanılmasını tavsiye ederim." şeklinde sözlerini sonlandırdı.

İHA