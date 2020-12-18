Soğanlı ve zeytinli ekmek tarifi! Soğanlı ekmeğin püf noktası

Soğanlı ve zeytinli ekmeğin tarifi karantina günlerinde merak ediliyor. Soğanlı ekmeğin püf noktası unun elenmesi, hamurun dinlenmesi ve pişirirken fırına başka bir tepsiyle su koyulmasıdır. Ekmek yapımının tüm detayları ve adımlarını sizler için hazırladık. İşte evde soğanlı ekmek tarifi...



SOĞANLI VE ZEYTİNLİ EKMEK TARİFİ

2 su bardağı ılık süt

2 çorba kaşığı toz şeker

6 su bardağı un

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı tuz

1 paket toz maya

1,5 yemek kaşığı tereyağı

1 adet orta boy kuru soğan

Yarım su bardağı dilimlenmiş zeytin

ZEYTİNLİ SOĞANLI EKMEK TARİFİ YAPILIŞI



Soğanlı ekmek yapımı için önce unu eleyin. Unun üzerine toz mayayı ve toz şekeri de ekleyin. Oda sıcaklığında bekleyen yumurta ve ılık sütü ilave edin ve yoğurmaya başlayın. Hamur toplanmaya başladıktan sonra oda sıcaklığında iyice yumuşamış olan tereyağını ekleyin. Hamuru güzelce yoğurun. Elinize yapışan bir hamur olması gerekiyor. İnce doğranmış soğanları ve zeytinleri de ekleyin. Hamuru yoğurun.

Hamuru hafif nemli bir bezle örtüp oda sıcaklığında en az 40-50 dakika bekletin. Kabaran hamura şekil verin ve yağlanmış kalıba yerleştirin. İster ufak parçalar ister büyük tek parça şeklinde soğanlı zeytinli ekmeğinizi pişirebilirsiniz. Ekmeği tepside de 15-20 dakika daha bekletip kabarmasını sağlayın.

Fırını 200 dereceye ayarlayıp 5 dakika önceden ısıtın. Küçük bir tepsiye bir kaba sıcak su koyup fırının içine yerleştirin. Ekmeği ya da ekmekleri sıcak fırına koyun. Ekmekler kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.

SOĞANLI EKMEĞİN PÜF NOKTASI

Ekmek için unu mutlaka eleyin. Hamur mutlaka dinlendirilmelidir. Kullanılan yumurta oda sıcaklığında olmalıdır. Ayrıca fırının içinde buharlaşan su ekmeğin daha yumuşak olmasını sağlar.