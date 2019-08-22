Kolay ve doyurucu: Soğanlama tarifi

Soğanlama çok sık yapılan lezzetler arasında. Pratik yapımı ve lezzetiyle herkes tarafından sevilerek tüketilen “Soğanlama nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı tarifimizde…

22 Ağustos 2019 Perşembe 14:53
22 Ağustos 2019 Perşembe 14:53
Kolay ve doyurucu: Soğanlama tarifi

Soğanlama pratik yapımıyla sofralarda sık sık tercih edilen lezzetler arasında yerini alıyor. Hızlıca hazırlayabileceğiniz soğanlama lezzetini çok seveceksiniz. İşte, “soğanlama nasıl yapılır? Soğanlama tarifi..” sorusunun cevabı…

SOĞANLAMA TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 adet büyük boy soğan
  • 2 adet yumurta
  • Yarım çarliston biber
  • Yarım domates
  • 1 çorba kaşığı tereyağı
  • Bir tutam tozşeker
  • Tuz
  • karabiber
  • pulbiber

YAPILIŞI

Soğanları temizleyip piyazlık doğrayın. Biber ve domatesi ince kıyın. Tereyağını bir tavaya alıp soğanı ilave edin. Üzerine tozşeker ekleyip, soğanların rengi dönene kadar ağır ateşte pişirin. Üzerine biber ve domatesi ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Biberler yumuşayınca tavanın iki yerine kaşıkla yuva açın. İçlerine yumurtaları kırın. Kapağı açık olarak yumurtaları pişirin. Pulbiber serperek servis yapın.

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