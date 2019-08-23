Saç bakımında pratik çözüm: Soğan!

Soğanın sayısız faydası vardır. Keskin bir kokusu olmasına rağmen vazgeçilemez bir besin kaynağıdır. İçeriğindeki antioksidanlar beyni zararlı toksin maddelere karşı korur. Soğanın faydalarını sıralarken, A, B6 ve C vitaminlerinin yanı sıra, potasyum, kalsiyum, demir, folat, kükürt ve lif açısından zengin olduğunu söylemek mümkündür. Sindirim sistemini rahatlatan, hazımsızlığı ve kabızlığı önleyen soğanın faydaları haberimizin devamında sizlerle...

İŞTE SOĞANIN FAYDALARI

Soğan doğal antibiyotik olarak bilinir. Birçok kanser türüne karşı koruma sağlaması, saçların erken beyazlamasını önlemesi, kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltması soğanın faydaları arasındadır. Kırmızı, beyaz ve sarı gibi birçok türü vardır. Kuru soğan, taze soğan, soğan suyu soğan kürü ve soğan yağı olarak farklı şekillerde kullanılabilir. Keskin bir kokusu olmasına rağmen hemen hemen her yemekte kullanılır. Yemeklere tat katar.

Kalorisi düşüktür. Besin içeriği oldukça yüksektir. Sağlık açısından birçok faydası olan soğanın faydalarından bazıları:

Soğuk algınlığına karşı korur. Bağışıklık sistemini güçlendirmesi sebebiyle hastalıklara karşı koruma sağlar. Özellikle kışın sık sık yakalanılan grip, nezle, soğuk algınlığına karşı iyi gelir. Kronik bronşit, öksürük ve astım için yararlıdır. Sinüsleri açarak burun tıkanıklığını engeller.

Kanseri önlemeye yardım eder. Antioksidanlara karşı koruma sağlar. Soğan, sarımsak, pırasa yapılan araştırmalara göre kanseri önleyici etkileri olan sebzelerdir. Bu sebzeleri tüketerek kansere karşı koruma sağlamak mümkündür. Kanser tümörü olan hücrelerin büyümesini engeller. Mide, ağız, gırtlak kanseri, yemek borusu kanseri, yumurtalık, prostat ve kolon kanserlerine karşı koruma sağlar.

Kemik sağlığını korur. Kemikleri güçlendirir. Kemik erimesine yakalanma riskini azaltır. Özellikle 50 yaşın üzerindeki kadınlarda osteoporoza karşı koruma sağladığı belirtilmiştir. Aynı zamanda osteoartrit ve romatizmal artrit gibi kemik hastalıklarına yakalanma olasılığını düşürür.

Beyni korur. Sinir sistemine yarar sağlar. İçeriğindeki antioksidanlar beyni zararlı toksin maddelere karşı korur. Yaşa bağlı olarak ortaya çıkan alzheimer hastalığını engeller.

Birçok vitamin ve mineral madde içerir. A, B6 ve C vitaminlerinin yanı sıra, potasyum, kalsiyum, demir, folat, kükürt ve lif açısından zengindir.

Menopoz döneminde koruma sağlar. Menopoz döneminde kadınlar için bazı hastalıklara yakalanma riski artar. Özellikle kemik erimesi bu dönemde ortaya çıkar. Soğan kadınların menopoz döneminde kemik erimesine yakalanma riskini azaltır. Düzenli tüketerek menopoz döneminde kemik erimesi riskini azaltmak mümkündür.

Kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar. Organosülfür ve antioksidanlar bakımından zengindir. Bu sayede kalbi korur. Kalp krizi ve felç geçirme riskini azaltır.

Kan şekerini dengeler. İçeriğindeki kükürt bileşeni sayesinde şeker hastalığına karşı koruma sağlar.

Sindirim sistemini rahatlatır. Yüksek lif içerine sahiptir. Hazımsızlığı ve kabızlığı önler. Midedeki ülser riskini azaltır. Bağırsak sağlığını korur.

Uykusuzluğa iyi gelir. İçeriğindeki probiyotikler sayesinde stresi azaltır. Bu sayede beyni rahatlatarak rahat bir şekilde uyumaya yardım eder.

Göz sağlığını korur. İçeriğindeki kükürt göz merceğinin sağlığını iyileştirir. Katarakta yakalanma riskini azaltır. Selenyum ise gözdeki hücreleri korur.

Erken yaşlanmaya karşı korur.

Cildi güzelleştirir.

İçeriğindeki C vitamini sayesinde cilde parlaklık kazandırır.

A, C, E vitaminleri içerir. Bu sayede güneşin zararlı UV ışınlarına karşı koruma sağlar.

Akne ve sivilceleri yok eder.

Cildi besler.

Ciltte mor halka oluşumunu engeller.

KURU SOĞANIN FAYDALARI NELERDİR?

Karaciğeri koruyan bir sebzedir.

Yaraların iyileşmesini hızlandırır.

Ateş düşürücüdür.

Stresi azaltır.

Obeziteye karşı koruma sağlar.

Diş çürümesine neden olan bakterileri azaltır.

Vücudu ağır metallerden ve toksinlerden arındırır.

TAZE SOĞANIN FAYDALARI NELERDİR?

Kolesterolü dengeleyici özelliği vardır.

Kanın pıhtılaşmasını önler.

Birçok kanser türüne karşı korur.

Sindirim sistemini rahatlatır.

İdrar söktürücü özelliği vardır.

Saç bakımı yapar.

Enerji verir.

Kan basıncını düzenler.