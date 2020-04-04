Soğan suyu diyeti zayıflatıyor mu? Soğan suyu diyetinin tarifi

Kilo vermek isteyenler soğan suyu diyetini araştırıyor. Soğan suyu diyeti metabolizmayı hızlandırır ve ödem atmaya yardımcı olur. Sağlıklı kilo vermeye yardımcı olan soğan suyunun faydaları saymakla bitmiyor.

Tansiyondan vücut direncine kadar birçok faydası bulunan soğan, kilo verme konusunda da önemli bir besin kaynağıdır. Uzman onayı ile tüketilen soğan suyu, kilo vermeyi sağlıyor. Antioksidan etkisi ile toksin arındıran soğan suyu, vücudunuzun temiz kalmasını sağlıyor ve kilo vermenizi sağlıyor. Doğal antibiyotik vazifesi gören soğan suyu diyetinin nasıl yapıldığını sizler için hazırladık.

SOĞAN SUYUNUN YAPILIŞI

Öncelikle sağlık problemi olanlar muhakkak doktoruna danışmalıdır. Hem kolay hem de az malzemeden hazırlanan soğan suyu için kullanılan soğan çok önemlidir. Kahverengi orta büyüklükteki soğanlar tarif için yeterlidir. 2 adet soğanın kabuklarını soyun ve yumruk atarak parçalara ayırın. Ardından 1 litre suya atarak kaynatın. 10 dakika boyunca kaynattıktan sonra suyunu süzerek soğan suyunu hazırlayabilirsiniz.

ZAYIFLAMAK İÇİN SOĞAN SUYU DİYETİ NASIL UYGULANIR?

Her tarifte olduğu gibi burada da önemli olan soğan suyunu düzenli tüketmektir. 1 gün boyunca karışımın bitirilmesi önerilen kür ile beraber sıvı tüketimine de özen gösterilmelidir. İlk günlerde alışmak zor olacaktır. Fakat sonrasında kolaylaşacaktır. Yemek yemeden önce tüketmek daha etkili olacaktır. 20 gün periyodunda tüketilmesi gereken soğan suyuna uygulama sonrasında 20 gün mola verilmelidir. Düzenli tüketildiği zaman en az 4 kilo vermenize yardımcı olacak olan soğan suyu kürü, uygulandıktan 20 gün sonra etkisini gösterecektir.

SOĞAN SUYUNUN FAYDALARI

Metabolizmayı harekete geçirir.

Sık idrara çıkarması nedeniyle zararlı besinlerin sağlıklı yollarla dışarı çıkıp vücudun temizlenmesini sağlar.

Vücut içerisinde biriken toksinlerin dışarı çıkmasına yardımcı olur.

Kilo vermeyi kolaylaştırır