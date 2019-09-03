Sunum yapacaklar merak ediyor: Slayt nasıl hazırlanır?

Aslında yapımı çok kolay ve pratik olan ve her türlü konunun anlatılmasında yardımcı olan slaytlar, ufak bir öğrenme ile yapılabilir. “Slayt nasıl yapılır?” merak konusu olmuştur. Herkes bu konuyu merak etmektedir. İş yerinde ve okulda mutlaka karşımıza çıkan slaytın nasıl yapıldığını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

SLAYT NEDİR ?

Bir projeksiyon aracılığı ile perdeye yansıtılan görüntülere slayt adı verilir.

İYİ BİR SLAYT NASIL OLMALI?

Slaytınızı hazırlarken ilk sayfayı içeriğe ayırmalı, slaytın ne ile ilgili olduğu hakkında kısaca bilgi vermelisiniz.

SLAYT YAPISI

Yarım cümle kullanmamalı, cümlelerinizin nokta ile sonlanan net cümleler olmasına özen göstermelisiniz,

Sürenizi doğru ayarlamalı, (dakikada bir ya da iki slayt uygun olandır)

Gereksiz kelimelerden kaçınmalı, konunun direk anlaşılmasına fayda sağlayacak anahtar kelimeler kulanmalısınız,

Madde madde gitmek her zaman en doğrusudur, düz yazılar yorucu ve sıkıcı olabilir,

Dikkat dağıtıcı animasyonlardan kaçınmalısınız.

YAZI TİPİ

Yazı karakteriniz Arial Black veya Times New Roman olmalı,

Eğer yazıların boyutu küçük olursa insanlar okumakta zorlanır, punto en az 18 olmalı, ana noktalar için daha farklı bir punto kullanmalısınız, (24-28-36)

Karmaşık yazı tiplerinden uzak durmalısınız. (okunması zor)

RENK

Yazı rengi arka planla uyumlu olmalı, açık renk arka plana, koyu renk yazı tipi tercih edilmelidir,

Vurgulamak istediğini noktalar için ikinci ya da koyu bir renk kullabilirsiniz,

Uyumsuz renklerden kaçınmalısınız, (kırmızı–pembe, lacivert-siyah)

Çok renk gözü yorar ve hoş gözükmez. (böyle)

ARKA PLAN

Slaytınızın her sayfasında aynı arka planı kullanmaya özen göstermeli,

Basit arka planları tercih etmeli, seçtiğiniz arka planın dikkat dağıtıcı olmasından kaçınmalısınız,

Seçtiğiniz arka planda yazıların kolay okunabilmesine dikkat etmelisiniz.

GRAFİKLER

Slaytlarda yazılardansa grafik gibi görseller daha çok dikkat çekmektedir,

Kullandığınız grafiklerin açıklamalarını mutlaka yapmalı ya da başlık kullanmalısınız,

Grafiklerin açık ve anlaşılır olmasına dikkat etmeli, karışık grafiklerden uzak durmalısınız,

Yazıda olduğu gibi grafiklerde de renkler önemlidir, doğru renkleri seçmelisiniz.

YAZIM VE DİL BİLGİSİ

Yazım yanlışı yapmamalı, sunumuzunu bitince mutlaka son bir kez kontrol etmelisiniz,

Tekrarlara yer vermemeli,

Eğer sunumu ana dilinizde hazırlamıyorsanız, hazırlığınız bitince bilen birine kontrol ettirmelisiniz.

SORU KISMI

Sunumuzu sorularla bitirmeli ve sizi izleyen kitleyi soru sormaya teşvik etmelsiniz,

Sunumu aniden sonlandırmaktan kesinlikle kaçınmalısınız.

NOT

Sunumlarınızı sürekli power point kullanarak yapmak zorunda değilsiniz, sunum yaparken kullanabileceğiniz birçok site vardır. Prezi bunlardan sadece biridir. Alışılmışın dışına çıkmak bazen iyidir.

SUNUM NEDİR?

Bir konu hakkında yeterli araştırma ve hazırlığın yapıldıktan sonra topluluk önünde çeşitli materyallerin de yardımıyla anlatılmasına sunum denir.

SUNUMUN HAZIRLIK AŞAMASI

Sunum konusuna iyice çalışmalı, tek kaynağa bağlı kalmamalısınız,

Slayt düzenine ve anlaşılırlığına dikkat etmeli,

Sunum yapmadan önce mutlaka prova yapmalısınız, (evde ailenizin önünde bile yapabilirsiniz)

Sunumun yapılacağı yere erkenden gitmeli, kullanılacak araç ve gereçlerin kontrolünü gerçekleştirmelisiniz.

SUNUM SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Perdenin önünü kapamamaya dikkat etmeli,

Sunuma başlarken direk konuya girmek yerine önce kendinizi tanıtmalı ve dinleyicileri konunuz hakkında bilgilendirmelisiniz,

Sunum kıyafetini özenle seçmeli,

Jest ve mimikleri doğru kullanmalı,

Ses tonlamasına dikkat etmeli, vurguları doğru yerlerde yapmalı,

Akıcı konuşmalı, hatta yapabilirseniz sunumu hikayeleştirmelisiniz,

Dinleyiciyle iletişim halinde olmalı, dikkatleri hep üzerinizde tutmalısınız,

Ciddi olmaya dikkat etmeli,

Dinleyicilerin sizi net bir şekilde duyduğundan ve gördüğünden emin olmalısınız.

SUNUM SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sorulan sorulara kısa cevaplar vermeli, bilmediğiniz soruları yanıtsız bırakmalısınız,

Sorulara verdiğiniz cevapların dinleyiciler için yeterli gelip gelmediğini sorabilirsiniz,

Soru cevap sırasında içten olmaya özen gösteriniz.

SUNUM YAPARKEN UZAK DURULMASI GEREKENLER

Tartışma ortamı yaratmaktan uzak durmalısınız,

Kesinlikle sunumu ekrandan okumamalısınız,

Sunum süresini uzatmamalı, sıkıcı olmamalısınız.

NOT