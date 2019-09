Uzun yaşamın sırrını saklıyor

Siyah sarımsağın normal sarımsaktan daha faydalı olduğu söylenmektedir. Özellikle Japonya, Avustralya, Amerika ve Avrupa ülkelerinde mutfak sektöründe oldukça popüler bir yere sahip olan siyah sarımsak içerdiği vitaminler ve mineraller ile vücudu korur. Beyaz sarımsağa göre daha fazla antioksidan içerir. Kansere karşı koruyucudur. Siyah sarımsak, beyaz sarımsağın aksine ağız kokusuna da neden olmaz.

SİYAH SARIMSAĞIN FAYDALARI NELERDİR?

Siyah sarımsak, içerisinde B1, B6, C vitamini, kalsiyum, fosfor, manganez, kükürt, allil sülfür ve oleum allicine vardır. İçerisinde yer alan oleum allicine maddesi, penisilinin aktivitesine eşit miktardadır. Kolesterol seviyesini düşürür, antiseptik özelliği sayesinde vücudunuzu koruma altına alır. Kronik hastalıklara, dolaşım sistemi hastalıklarına ve alzheimer hastalıklarına karşı etkilidir. Beyin hücrelerini serbest radikal hasarına karşı korur. Kalp ve dolaşım sağlığı için mükemmel bir müttefiktir çünkü o bir antioksidandır ve hipertansiyonu azaltır (allisin içeriği sayesinde). Iyi bir potasyum dozu sağlar. Bu nedenle bu sarımsak sıvı tutulumu, ödem ya da böbrek sorunlarından muzdarip insanlar için mükemmeldir. Aynı zamanda kanı inceltir, trombosit agregasyonunu azaltır ve felç ya da trombozdan muzdarip olma riskini en aza indirir.

Siyah sarımsakta bulunan antioksidanlar, özellikle kanser gibi kronik hastalıkların gelişmesini engellemek söz konusu olduğunda sağlık üzerinde birtakım yararlı etkilere sahip olabilir. Bu antioksidanlar vücuttaki kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını engellemek için serbest radikallerin birikmesini engeller.2014 yılında yapılan bir in vitro çalışmada, bekletilmiş siyah sarımsak ekstraktının, kolon kanseri hücrelerinin büyümesini etkin bir şekilde engellediğini ve azalttığını gösterdi. Benzer şekilde, Beslenme ve Araştırma Uygulaması (Nutrition and Research Practice) dergisinde yayınlanan bir başka in vitro çalışmada da yaşlı siyah sarımsak ekstraktının lösemi hücrelerinin büyümesini ve yayılımını azalttığı bildirilmiştir. İnsanlardaki araştırmalar sınırlı olsa da diğer hayvan ve test tüpü çalışmaları, siyah sarımsağın akciğer kanseri ve mide kanseri üzerinde de terapötik etkileri olabileceğini düşündürmektedir.