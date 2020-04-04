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  3. Siyah noktaları yok eden tarif: Ayva çekirdeği jeli

Siyah noktaları yok eden tarif: Ayva çekirdeği jeli

Siyah noktaları yok eden tarif: Ayva çekirdeği jeli

Ciltteki siyah noktalar birçok kişinin en önemli sorunu. Özellikle burun ve alın bölgesinde yoğun olan siyah noktalar için ayva tarifini hiç denediniz mi? Sağlık açısından da birçok faydası bulunan bu meyvenin çekirdeği cilt için bulunmaz bir şifa kaynağı. Peki, ciltteki siyah noktaları iyileştiren ayva çekirdeği jeli nasıl yapılır?

Siyah noktalara iyi gelen karışımlar araştırılıyor. Hangi tarifler cildi temizliyor? Siyah noktalar nasıl yok edilir? gibi sorular merak ediliyor. Özellikle burun ve alın bölgesinde yoğun olan siyah noktalar için ayva tarifini hiç denediniz mi? Ayva çekirdeği jeli, cilt temizliğinde önemli bir etkiye sahip. Düzenli kullanıldığında siyah noktaları ve sivilceleri engelleyen bu jeli hazırlamak oldukça basit. İşte tarifi...

YAPILIŞI

Bir ayva veya iki ayvanın çekirdeklerini ayrın. Bir ayva çekirdeği için yarım çay bardağı su kullanabilirsiniz. İki ayva olacaksa bir çay bardağı olabilir. Küçük bir şişenin içine çekirdekleri ekleyin. Üzerine suyu dökün. Ağzını kapatın ve jel kıvamına gelene kadar açmayın. Sonrasında yüzünüze düzenli olarak uygulayın.


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