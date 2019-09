Siyah noktaları geçirmenin 4 yolu!

Cildini seven kadınlar için büyük bir problem olan siyah noktalar nasıl yok edilir kadınlar tarafından merak ediliyor. Cildini seven kadınlar, günlük cilt bakımını aksatmayan kadınların da bir sorunu olan siyah noktalar her yaşta çıkabiliyor. Siyah noktalardan hoşlanmayan kadınlar kurtulma yolları arıyor. Cildin güzelliğini bozan siyah noktalar her kadının ortak sorunu...

SİYAH NOKTA OLUŞUMU NASIL ENGELLENEBİLİR?

Siyah noktalar aniden oluşmadığı gibi aniden yokta olmaz. Bunun için öncelikle sabırlı olmamız ve siyah nokta oluşumunu engellemek için de cildimizi temiz tutmamız gerekiyor. Yüzde ve burunda ki siyah noktaların oluşmasının temel sebebi cilt bakımı ve temizliğinin yapılmamasıdır.



Siyah nokta oluşumunu engellemek ve cilt bakımı için eczanelerde çesitli Temizleme tonikleri bulunmaktadır. Bunların çoğunu düzenli olarak kullandığınızda siyah nokta oluşumu durmakta ve var olan siyat noktalarda geçmektedir. Şayet cildiniz yağlı ise daha çok dikkat etmeniz gerekir. Yağlı ciltlerde gözeneklerin tıkanması durumunda, burada biriken yağlar zamanla kurur ve siyah nokta oluşmasına sebep olur.



Siyah noktaları elinizle sıkıp çıkarmaya çalışmayın. Bu gözeneklerde bulunan hücrelerin zarar görmesine sebep olarak iz bırakabilir. Yüzde oluşan çukurlu lekelerin çoğu sivilce ve siyah noktaların sıkılmasından kaynaklanmaktadır. Bunun yerine , önce cildinizi hafif sıcak su ile nemledirin ve daha sonra siyah noktalar için üretilmiş olan burun bantlarıyla temizlemeye çalışın. Unutmayın ; Siyah noktaları tek seferde geçirmek söz konusu değildir. Düzenli ve sürekli bir uygulama ile temizlenmesi söz konusudur.

SİYAH NOKTALAR İÇİN BUHAR BANYOSU

Siyah nokta temizleme konusunda en önemli uygulamalardan biri buhar banyosu yapmaktır. Bir tencerenin içine bir miktar su koyup ısıtın ve yüzünüzü çıkan su buharına tutun. Buhar cildinize nüfuz ettikçe yumuşayacak ve gözeneklerin esnek olmasını sağlayacaktır. Böylece biriken yağ ve toksinler çok daha kolay dışarı atılacaktır.

SİYAH NOKTALAR İÇİN MASKE TARİFLERİ

YULAF UNU MASKESİ

Bir yemek kaşığı kadar yulaf ununun içine yaklaşık yarım fincan (unu kıvama getirmeye yetecek) kadar su ilave edip pişirin. Un kıvama geldikten sonra ılımasını bekleyip siyah noktaların olduğu yere uygulayın ve kurumasını bekleyin. Kuruduktan sonra yüzünüzü güzelce yıkayın.

ASPİRİN VE KARBONAT MASKESİ

Hazırlaması ve uygulaması en kolay maskelerden biri. Hem sivilceler hemde siyah noktalar için oldukça yararlı bir maske. 1 adet aspirini toz haline getirin ve karbonata ilave edin. Daha sonra üzerine bu karışımı kıvama getirecek kadar su ekleyin ve güzelce karıştırın. Hazırlanan karışımı yüzünüzde siyah nokta olan yerlere sürün ve kurumasını bekleyin. Kurudukça yüzünüzün gerildiğini hissedeceksiniz. Kurumadan dolayı dökülme başladıktan yaklaşık 2 dk sonra yüzünüzü yıkayın.

BAL MASKESİ

Bal cilt besleyici ve nemledirici özelliği fazla olan bir besin. Bir tatlı kaşığı kadar bal alıp yüzünüze sürün ve yaklaşık 15 boyunca bekleyin. Kuruduktan sonra yüzünüzü kağıt havlu ile ıslatarak silin.

LİMON SUYU- YOĞURT MASKESİ

Bir limonun suyunu çıkararak, bir kâse yoğurtla karıştırın. Sonra oluşan bu karışımı iyice yüzünüze yayın. Yüzünüzde 15 dakika kadar bekleyen maskeyi suyla yıkayarak çıkartın. Böylece cildinizdeki sivilceler kururken aynı zamanda siyah noktaların oluşmasına neden olan yağ tabakası da gözeneklerden dışarı atılır.

SİYAH NOKTALARI MUTLAKA TEMİZLEYİN

SİYAH NOKTA NASIL OLUŞUR?

Unutmamalısınız ki, siyah noktalar müdahale edilmediklerinde sivilceye dönüşebilmektedirler ve dolayısıyla daha fazla soruna neden olabilirler. Bu nedenle gerekli önlemleri alarak siyah noktaları daha oluşmadan engellemeli, yahut bir an önce onları deriye zarar vermeden ortadan kaldırmalısınız.



Siyah noktalar vücuttaki yağın deri altında kuruyarak ve deri gözeneklerinden dışarı çıkmasıdır. Bu yağlar gözeneklerden çıkıp hava temas ettiğinde zamanla siyahlaşmaya başlar.



Cildinizde Siyah nokta oluşmaması için yapmanız gereken en önemli tedavi cildinizi her gün uygun yöntem ve doğru ürünlerle temizlemektir. Her gün sabah ve akşamları cilt tipinize uygun bir temizleyici ile cildinizi temizlemek ve cilt tipinize uygun nemlendiricilerle nemlendirmelisiniz..



Düzenli olarak yaptığınız Bu cilt temizleme uygulamalarından sonra istenildiğinde peeling ve Buhar banyosu da yapılarak siyah nokta oluşumu minimal seviyeye indirilebilir.



Buhar banyosunu Kendiniz evde de yapabilirsiniz. Örneğin Yüz bölgesi için, sıcak suyu yayvan geniş bir tepsiye koyun başınıza bir havlu örterek kapatın. Yüzünüzün Yumuşamasını bekleyin. Vücudunuz buharı emdikten Sonra iğnesiz şırınga ile ortaya çıkan siyah noktaları vakumlayarak çıkarabilirsiniz.



Cildinizin günlük bakımını yapmanıza rağmen siyah nokta oluşumunu engelleyemiyorsanız bu bir cilt problemi olduğunun işareti olabilir. Bunun içinde bir cilt uzmanına görünmez gerekebilir.