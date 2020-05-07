Siyah noktalar nasıl gider? Siyah noktaları temizleyen maske tarifleri
Siyah noktaları temizlemek için maske tarifleri merak ediliyor. Birçok kişi cildindeki siyah noktalardan hem fiziksel olarak hem de psikolojik olarak rahatsız oluyor. Peki, siyah noktalar nasıl gider? İşte evde bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz siyah noktaları temizleyen maske tarifleri…
“Siyah noktalar nasıl gider? Siyah noktaları temizleyen maske tarifi nedir?” gibi soruların cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ciltte ve özellikle yüzde insanı fiziksel ve psikolojik açıdan rahatsız eden siyah noktaları gideren maske tariflerini sizler için hazırladık. Cilt ve güzellikle alakalı paylaşımlarda bulunan Bitki Bilimi ve Güzellik Uzmanı Suna Dumankaya evde bulunabilecek malzemelerle siyah noktaları gideren maske tarifi verdi. İşte “Siyah noktalar nasıl gider?” sorusunun cevabı ve kolay maske tarifleri…
JELATİN TOZU TARİFİ
MALZEMELER: 1 yemek kaşığı süt, 1 yemek kaşığı jelatin tozu(aktarlarda bulunuyor), fırça
YAPILIŞI: Süt ve jelatini karıştırın. Benmari usulü ısıtarak bu karışımı ılık haline getirin, fırça yardımıyla yüzünüze uygulayın. Maske donunca cildinizden soyabilirsiniz.
SÜT VE YOĞURT MASKESİ
MALZEMELER: 1 yumurta akı, 1 tatlı kaşığı süzme yoğurt
YAPILIŞI: Yumurta akını köpürtün. Yoğurdu ilave edin ve karıştırın. Siyah noktalara sürün. Kuruyunca pamuklu bezle silin ve soğuk su ile yıkayın.