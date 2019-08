Siyah elbise ile kombinlenecek çorap önerileri

Spor, şık, kısa, uzun, keten, saten her şekilde her formda şıklığın simgesi olan siyah elbiseyi özellikle kış aylarında nasıl bir çorapla kombinleyeceğimiz konusunda çoğu zaman zorlanırız. Her mevsimin vazgeçilmezi siyah elbise kış aylarında çorap sorunsalı ile karşı karşıya kalır.

Giyeceğiniz elbisenin boyu uzun değilse en ince formda olan siyah çoraplar tercih edilmelidir. Bu tarz bir elbisenin altına opak parlak siyah çorap giyerseniz çorap elbisenin önüne geçecektir. Ayrıca elbisenin de hiçbir havası kalmaz. İnce çorap hem zarif hem de daha şık durmanızı sağlar. İnce çorap seçiminde de ekstra bir dikkat gerekir. Simli fazla parlayan bir ince çorap elbiseniz ne kadar şık olursa olsun size rüküş bir hava verecektir. Parlak çoraplar ilgiyi kendine çeker ve ince görünme isteğiniz de havada kalabilir çünkü bütün odak bacaklarınız olacaktır.

SİYAH ELBİSE ALTINA NASIL ÇORAP GİYİLİR?

Siyah ince çorap bulmakta zorlandığınız zaman ten rengi fakat parlak olmayan modellerden temin edebilirsiniz. Ten rengi çorap seçimi biraz zordur. Kendi teninizin dışında koyu renkler size daha yaşlı bir görünüm verir.

Doğru çorabı bulamadığınız taktirde şık olma savaşınız bir tık geride kalır. Çorap star bir parçadır, önemlidir. İstenilen çorap bulunmuyorsa, hiç çorap giymemek daha doğru olacaktır.

Bu tavsiyelerimiz tamamen şık bir kombin için olan öneriler. Eğer elbisenizi giyeceğiniz ortam daha casual bir ortamsa daha spor bir hava yaratmak istiyorsanız; opak ya da koyu renkli şık çoraplar da tercihiniz olabilir.