Sivilcelere son: Tarçın maskesi tarifi

Sivilce bildiğiniz gibi bir cilt problemidir. Cilt problemleri bazı durumlarda ilerlediği zaman önlem almak çok zor oluyor. Ancak doğanın harika kaynaklarından birisi olan tarçın ciltteki sivilce problemlerine çözüm oluyor.

Sivilceli veya akneli bir cilde sahipseniz çok üzülmeyin. Doğa bütün katkılarıyla cilt problemlerini kısa sürede çözücü maddelerini bizlere gönderiyor. Eğer sizde sivilceli bir cilde sahipseniz ve sivilce problemlerinden bir türlü kurtulamıyorsanız ballı tarçın maskesi ile cildinizdeki sivilce problemlerine çare bulabilirsiniz.

Sizlere öncelikle tarçının faydalarını anlatmak istiyorum ardından da sivilce problemlerinize yardımcı olacak tarçın maskesi tarifini vermek istiyorum.

TARÇININ FAYDALARI

Tarçın doğal bir mikrop önleyicidir. Aynı zamanda tüketildiğinde vücuttaki mikropları da temizler.

Tarçının faydalarından bir tanesi de kan şekerini dengeler.

Tarçının hafızayı güçlendirici bir faydası vardır.

Tarçın kolesterol şikayeti olanlara bolca önerilir. Hatta tuz ve şeker yerine tarçın kullanılması önerilir.

Tarçın bir çok cilt problemleri için kullanıldığı gibi aynı zamanda bir çok zayıflama içeceğinin içerisinde de kullanılmaktadır.

Tarçın strese , baş ağrısına ve migrene iyi gelir.

Tarçın bazı bitkisel yağlar ile karıştırılıp vücuda masaj yaptırıldığında vücuttaki ağrıları hafifletir ve kas ağrılarını alır.

Sivilceli ciltlere tarçın maskesi tarifi

Güzel bir cilt her kadının hayalidir. Bu yüzden görünüm ve kişisel güzellik önemlidir. Eğer sizde cildinize önem veren birisiyseniz ve cildinizde sivilce problemi yaşıyorsanız aşağıdaki malzemeleri bir kenara ayırın ve sivilcelerinizden bir an önce kurtulun.

Bal ( 1 tatlı kaşığı )

Tarçın ( 250 gram toz )

NASIL YAPILIR?

Cam bir kase içerisine bal ve tarçını katın. Mümkünse tahta bir kaşık ile iyice karıştırın. Ardından cildinize uygulayın ve 15 dakika boyunca cildinizde bekletin. Daha sonrasında ise cildinizi önce ılık ardından da soğuk su ile temizleyin.

Haftanın 2 günü uygulayabilirsiniz. Düzenli uygulama sonrasında sivilcelerinizden kurtulurken aynı zamanda da harika ve tertemiz bir cilde sahip olabilirsiniz.