Sivilceleri yok eden limon maskesi tarifi

Sivilce izlerini yok eden doğal maske tarifleri araştırılıyor. Ciltte istenmeyen sivilceler için “Sivilce nasıl geçer? Sivilce izlerini yok etme mümkün mü?” gibi soruların cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte sivilce izlerini yok eden doğal maske tarifi…

LİMON MASKESİ TARİFİ

Limon birçok alanda kullanılabilir. Bunlardan birisi de cilttir. Limonun sivilcelerden ya da güneşten dolayı oluşan lekeleri yok ettiği belirlenmiştir. Bunun için bir miktar balı ve limon suyunu karıştırarak pamuk yardımıyla cildinize uygulayın. Karışımın yüzünüzde 20 dakika beklemesini sağladıktan sonra maden suyuyla temizleyin.