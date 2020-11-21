Sivilceleri ve cilt lekelerini yok eden mucize: Damla sakızı

Sivilceler nasıl geçer? sorusuna cevap arayanlar damla sakızı ile karşılaşıyor. Çünkü damla sakızı kırışıklıklardan cilt lekelerine ve sivilcelere kadar ciltte birçok soruna etkili oluyor. İşte damla sakızının cilde faydaları...



Damla sakızı hem bakteri hem de virüsleri etkisiz hale getiren bir özelliği vardır. Bu yüzden birçok hastalığın tedavisinde kullanılır.

Antiseptik etkisiyle bilinen damla sakızı, cilde derinlemesine bakım yapar.

Yazın özellikle hassas cilde sahip kişilerde görülen güneş alerjisine iyi gelir.

Damla sakızı güneş lekelerinin oluşmasını ultraviyole ışınları emerek engellerken, aynı zamanda oluşmuş lekeleri de yok eder.

Ergenlik döneminde görülen sivilcelerin, vücuttaki yağ dengesizliğinden meydana geldiği bilinmektedir.

Bu dönemde yüzde kalıcı izler bırakmaması için, cilt temizliği yanında bu sivilceleri kurutucu özellikli ürünler kullanılır. Damla sakızı bu noktada oldukça etkilidir.

Hem antiseptik olarak gözenekleri temiz tutar hem de oluşmuş sivilceleri giderir. Akneden dolayı kızarmış, ağrılı ve yanan bölgeyi sakinleştiricidir.

Cildi canlandırır, nem seviyesini ayarlar ve korur. Cilt kırışıklıklarını açıcı ve bu kırışıklıklar oluşmadan da cildi genç tutma özelliği vardır.

Yüz ovalini sıkılaştırdığı gibi sarkmaları da toparlar.

DAMLA SAKIZI YAĞI CİLT LEKELERİNİ YOK EDER

Damla sakızı yağının leke giderici özelliği vardır. Cildi canlandırır ve besler. Aktarda hazır olarak satın alabileceğiniz gibi, kendiniz doğal damla sakızı yağı yapabilirsiniz. Bunun için 75 gram hakiki damlasakızı ve bir litre asitsiz işlenmemiş zeytinyağına ihtiyacınız var. Damla sakızı havanda dövülerek, toz halinde zeytinyağının içine atılır. Bir hafta boyunca, gün içinde ters yüz edilerek çalkalanır. Karanlık bir yerde saklanmalıdır. İçine daha fazla damlasakızı da konulabilir. Geceleri temizlenmiş cilde sürülerek, emilmesi beklenir. Sabah ise ılık suyla durulanır.

DAMLA SAKIZI HAVANDA DÖVEREK HAZIRLANIR

Cilt için kullanılmak istenildiğinde parçacıklar halinde bulunan 10 gram damla sakızı önce havanda dövülerek blender da toz haline getirilir. Çeyrek su bardağı zeytinyağı ile 50 gram balmumu eritilerek kıvamlı homojen bir karışım elde edilir. Ilık hale gelen karışıma damlasakızı atılır. Üzeri kapalı şekilde bir kaba konulur. Bu karışımı her gün yatmadan önce kullanabilirsiniz.

SAHTE DAMLA SAKIZINA ALDANMAYIN

Damla sakızı ağacı İzmir Çeşme yakınlarındaki Sakız Adası'nda bulunur. Bölgenin kendine has nemli rüzgârı, sıcak ve toprak özelliği, kışın don olmaması, bu ağaçların yetişme koşullarını sağlar. Erkek ağaçlar sakız maddesini verirken, dişi ağaçlarsa tohum alma ve ağaç örtüsünün korunmasını sağlar. Ağaçların eylül aylarında kendiliğinden ağlaması denilen bir yöntemle veya ağacın gövdesi çizilerek elde edilir. Asıl özelliği sakız ağaçlarının kendine has reçinesidir. 70'e yakın farklı madde içerir. Güneşte kuruduğunda ağaçların gövdeleri üzerinde şeffaf sayılabilecek damlalar, sarkıtlar halinde görülür. Bunlar tek tek toplanarak, küçük parçacıklara ayrılıp paketlenerek satılır. Gerçek damla sakızları gramla ve yüksek fiyata satılır. Sakız aroması katılarak damla sakızı hale getirilenler sahte olanlardır. Sadece tat ve koku verir, hiçbir faydası yoktur.