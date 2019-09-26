Sivilceleri yok etmenin mucizevi yolları!

Birçok insan sivilcelerinden kurtulmak için mücadele eder. Son zamanlarda sivilcelerden kurtulmanın doğal yolları merak ediliyor. Şekerli yiyecek ve içeçek tüketimlerinden baharatlı yiyeceklere kadar sivilcelerden kurtulmak için dikkat edilmesi gereken pek çok nokta var. Haberimizin devamında sivilcelerden kurtulmanın yollarını bulabilirsiniz.

SİVİLCELERDEN KURTULMANIN YOLLARI

Şekerli yiyecek ve içecek tüketimini sınırlandırın.

Atıştırmalık olarak tüketilen eklenmiş şeker içeren paketli ürünler, şeker içeren içecekler, meyve suları, gazlı içecekler ve kek, kurabiye gibi besinler glikoz ve insülin seviyelerini artırmakta böylece ciltte akne oluşumuna sebep olabilmektedir.

Karbonhidrat tüketiminizi sınırlandırın.

Glikoz ve insülin değerleri besin tüketimi ile yükselir. Beyaz ekmek, patates cipsi gibi nişastalı besinler glisemik indeksi hızlı yükseltmedir. Dengeli bir artış yerine hızlı yükseliş ciltte yağ üretimini ve sebum seviyesini olumsuz etkileyebilmektedir.

Baharatlı yiyecekleri sınırlandırın.

Baharat ve baharatlı yiyecekler alında bulunan T bölgesinde ve burunda akne ve kızarıklıklara sebep olmaktadır.

Süt ve süt ürünleri tüketiminizi sınırlandırın. Yapılan çalışmalarda süt ve süt ürünlerinin içeriğinin tüketiminde salınan hormonların sivilce oluşumuna sebep olabildiği ortaya çıkmıştır.

Yağlı süt ürünlerinin sivilce üretimini artırabileceği öngörülmektedir. Akne oluşumuna meyilli bir cildiniz varsa süt ve süt ürünlerinde az yağlı seçenekleri tercih edebilirsiniz.

Yeterli balık tüketimine özen gösterin. Omega-3 yağ asitleri bakımından oldukça zengin bir besin olan balığın koroner kalp hastalıkları risklerini azaltma etkisinin yanı sıra iltihabı azaltma ve geçirme etkisi olduğu araştırmalarla ortaya koyulmaktadır.

Özellikle ringa ve somon balığında omega-3 yüksek düzeyde bulunmaktadır. Böylece balık akne tedavisine yardımcı bir besin olarak tüketilebilmektedir.

Yaban mersini tüketin. Yaban mersini antioksidan etki göstererek iltihabı azaltırken aynı zamanda cildin sivilce üretmesini durdurmaya yardımcı olmaktadır.