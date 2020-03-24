Sivilceler için domates ve limon maskesi tarifi

Sivilcelere iyi gelen doğal maskeler merak ediliyor. Özellikle koronavirüs nedeniyle evde kalma süresinin arttığı şu günlerde yenilen abur cuburlar sivilcelere sebep oluyor. Stres bir yandan koronavirüs tehdidi bir yandan sivilceleri etkiliyor. Peki, sivilcelere ne iyi geliyor? İşte psikolojinizi rahatlatacak sivilcelere iyi gelen doğal maskeler…

Domates maskesi: Domates cildin sıkılaşmasını ve nemlenmesini sağlar. Ayrıca siyah noktaların ve sivilcelerin tedavisinde de domates kullanılması önerilir. Bunun için bir domatesi ikiye bölün ve iki yüzünüze gelecek şekilde koyun, 15 dakika kadar bekledikten sonra ılık suyla temizleyin.

Limon maskesi: Limon birçok alanda kullanılabilir. Bunlardan birisi de cilttir. Limonun sivilcelerden ya da güneşten dolayı oluşan lekeleri yok ettiği belirlenmiştir. Bunun için bir miktar balı ve limon suyunu karıştırarak pamuk yardımıyla cildinize uygulayın. Karışımın yüzünüzde 20 dakika beklemesini sağladıktan sonra maden suyuyla temizleyin.