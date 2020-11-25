Sivilce nasıl geçer? Sivilceye çözüm sabun ve losyon

Sivilce sorunu 7'den 70'e herkesi ilgilendiren cilt problemlerinin başında geliyor. Sivilcelerden kurtulmak için birçok yöntem deneyenler için işte sivilce tedavisi önerileri...



İHA'ya açıklamalarda bulunan Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Dermotoloji Uzmanı Dr. Turgay Bereket, sivilce (akne) tedavisi hakkında bilgi verdi.

SİVİLCENİN NEDENLERİ

Sivilcenin oluşumuna değinen Uzm. Dr. Bereket , “Halk arasında sivilce olarak tanımlanan sivilce genç ve erişkinlerde daha sık görülen bir deri hastalığıdır. Oluşumunda yağ bezlerinin aşırı çalışması, mikroorganizmalar, hormonal ve genetik nedenler rol oynar.“ dedi.

OLUŞUMU TETİKLEYEN FAKTÖRLERE DİKKAT



Sivilce oluşumunu tetikleyen faktörlere dikkat çeken Uzm. Dr. Bereket, “Sivilce oluşumunu etkileyen birtakım faktörler vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz ; bazı yiyecekler, güneş ışığı ve aşırı terleme, kozmetikler, bazı ilaçlar, psikolojik faktörler gibi etmenler vardır.“ ifadelerini kullandı.

SİVİLCE TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Sivilce tedavisinin amaçları hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Bereket, şu bilgileri verdi:

“Tedavideki amaçlar iyileşmekte olan kistlerin ve nodüllerin iz bırakmasını önlemek, sivilceli olarak geçirilecek süreyi kısaltmak ve olası sıkıntı ve psikolojik stresi ortadan kaldırmak. Sivilce tedavisi için sabırlı olunmalıdır. Süresi 2-3 ay bazen 1 yıl sürebilir. Sivilce şiddetine göre tedavi edilmelidir. Eğer sivilceler iltihaplıysa ağızdan uygun antibiyotik, temizleyici losyonlar, antibiyotikli kremler verilebilir. Ağır ve inatçı vakalarda ağızdan A vitamini içeren haplar düşünülebilir. Bu haplar verilirken düzenli olarak kan tetkikleri gereklidir. Kadın hastalarda hormon bozukluğu olan hastalarda hormonal ilaçlar eklenebilir.“

SİVİLCELER NASIL GEÇER?

Sivilcelerin çıkmasını engellemek amacıyla yapılması gerekenler hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Bereket, “Sivilce tedavisi esnasında uzman hekimin önereceği temizleyici sabun ya da losyonlar, nemlendirici ürünler eklenir. Tedaviden sonra cildin yağlanmasını engelleyen uygun ürünlerle sivilcelerin tekrar çıkması engellenebilir. Ancak tekrar çıkmayacağını garanti etmek doğru bir yaklaşım değildir. Oral A vitamini kullandıktan sonra dahi yüzde 10 vakada sivilce tekrarlayabilir.“ dedi.

İZLERİNİN TEDAVİSİNDE FAKSİYONEL LAZER UYGULANIYOR



Sivilce tedavisinde faksiyonel Lazer tedavisine değinen Uzm. Dr. Bereket, “Derin yerleşen veya patlatılan sivilceler iyileşirken iz bırakır. İzler için en etkileyici yöntem Faksiyonel Lazer ile yapılmaktadır. Bu yöntemde hasar görmüş bağ dokusu yok edilir ve yeni kolajen oluşumu sağlanır. Daha yüzeyel yerleşimli sivilce izleri için kimyasal soyma(kimyasal peeling) yöntemi kullanılır.“ dedi.