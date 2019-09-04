Sivilce kızarıklıkları nasıl geçer?

Sivilce birçok yaştan insanın sorunu olabilse de özellikle ergen yaşlarda daha sık görülmekte. Sosyal hayatı da derinden etkileyebile sivilce kızarıkları nasıl geçer gençler tarafından merak ediliyor. Sivilceler hiç kimse tarafından sevilmez ve geçmesi bazen oldukça zordur. Bu nedenle sivilce sorunu yaşayanlar sivilce kızarıkları nasıl geçer merak ediyor.

SİVİLCE KIZARIKLIĞI İÇİN BUZ

İltihabı azaltmak ve kızarıklığı hafifletmek için temiz pamuklu bezin içine bir kaç tane buz küpü koyun sivilce kızarıklıklarının olduğu bölgeye uygulayın.

Bunu yaparken sivilcenin üzerinin çok bastırmayın yoksa patlatıp, enfeksiyonun etrafa yayılmasına neden olursunuz.

Soğuk kompres kan dolaşımını artırarak şişliği ve kızarıklığı alır.

SİVİLCE KIZARIKLIĞI İÇİN ASPİRİN

Aspirin salisilik asit içerir ve bu madde enflamasyonu baskılayarak, anti-inflamatuar etkilere neden olur. Macun oluşturmak için bir miktar su ile ezilmiş aspirin karıştırın. Kulak çubuğu ile hafifçe iltihaplı bölgeye uygulayın ve kuruduğunda yıkayıp, durulayın

SİVİLCE KIZARIKLIĞI İÇİN DİŞ MACUNU

Çoğu diş macunu sivilce kurumasına yardımcı olacak silis içerir.

Gece yatmadan sivilceye diş macunu uygulayın ve sabah yıkayın.

Mentol ya da florür içeren diş macunu kullanmayın. Bu maddeler kızarıklığın yayılmasına ve sivilcelerin daha kötü hale gelmesine neden olabilir.

SİVİLCE KIZARIKLIĞI İÇİN LİMON SUYU

Limon suyu bakterilerle mücadele eden sitrik asit içerir ve yapılan çalışmalar sitrik asitin kızarıklığı geçirdiği ve doğal cilt ağartıcılarındandır.

Pamuğa limon suyu damlatıp, sivilce olan yere sürün, geceden kalsın, ertesi sabah yıkayın.

SİVİLCE KIZARIKLIĞI İÇİN MASKE:

Elma ( rendelenmiş )

Süzme Bal ( 1 çay kaşığı )

HAZIRLANIŞI VE UYGULANIŞI

Rendelenmiş elmayı ve süzme balı bir cam kaseye koyup karıştırın. Daha sonra kızarıklığın üzerine sürün. Dilerseniz tüm cildinize de sürebilirsiniz. Maskenin cildinizde 1 saat durması gerekmektedir. Süre bitiminde ılık su ile temizleyin.

SİVİLCE KIZARIKLIĞI İÇİN SOĞAN KÜRÜ

Kuru soğan ( 1 adet )

Pamuk ( 1 parça )

HAZIRLANIŞI VE UYGULANIŞI

Soğanın kabuklarını soyup , blenderda atın veya sıkarak soğanın suyunu süzün. Soğanın suyunu bir parça pamuğa damlatın ve sivilce kızarıklığının üzerine sürün. 5 dakika kadar bekletin ve ılık su ile temizleyin. Sivilce kızarıklığı geçene kadar günde 5-6 kere uygulanabilir.