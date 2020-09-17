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17 Eylül 2020 Perşembe 14:23 | Son Güncelleme:

Sivilce izleri nasıl geçer?

Sivilce izleri nasıl geçer"
IHA

Sivilcelerin ergenlik döneminin gelip geçici durumu olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, sivilce tedavisini anlattı.

Sivilceler diğer adıyla akneler 7'den 70'e herkesin sorunu. Sivilcelerin tıbbi olarak vakit kaybetmeden tedavi edilmesi gereken bir deri hastalığı olduğunu belirten uzmanlar, sivilcelerin doğru tedavi edilmediğinde kalıcı izlere neden olabileceğini söyledi. Peki, sivilce izleri nasıl geçer?

İHA'ya açıklamalarda bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Hüseyin Başar, sivilce tedavisini anlattı.

Hemen hemen her yaştaki birçok insanın karşılaştığı en büyük problemlerden birinin akneler diğer adıyla sivilceler olduğunu belirten Dr. Hüseyin Başar, şu bilgileri verdi:

"Sivilce tıbbı olarak tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Halk arasında sivilce olarak bilinen akne, yaygın görülen bir deri hastalığıdır. Sıklıkla yüz, omuz, sırt ve göğüs bölgesinde bulunan akneler, çoğunlukla ergenlik çağında oluşmaya başlar ve bazı kişilerde 40’lı yaşlara kadar devam edebilir. Bir cilt sağlığı problemi olan akne kesinlikle ergenlik döneminin gelip geçici durumu olarak görülmemelidir." 

"KOZMETİK ÜRÜNLERE DİKKAT"

Sivilce kalıcı izler bırakabilmesi nedeniyle erken tedavisinin çok önemli olduğunu ifade eden Dr. Başar, "Sivilce derin izler bıraktıktan sonra bu izleri gidermek kolay değildir. Akne doğru tedavi edilmediğinde kalıcı izlere neden olabilir. Bunun için akne mutlaka tıbbi olarak tedavi edilmesi gereken bir deri hastalığıdır. Akne izleri oluşmaması için tedavinin erken başlanması önemlidir ve bu nedenle bilinçsiz bir şekilde kozmetik ürünlerle vakit kaybetmeden bir cilt hastalıkları uzmanı tarafından tedavi başlanmalıdır." şeklinde konuştu.

TEDAVİ EDİLMEZSE ÖMÜR BOYU KALICI İZ OLABİLİR

Sivilcelerin tedavi süreci ile ilgili de bilgilendirmelerde bulunan Başar, şu şekilde konuştu:

"Sonuç olarak akne kozmetik bir problem değil tıbbi tedavi uygulanması gereken önemli bir deri hastalığıdır. Tedavi edilmediğinde ömür boyu kalıcı olan izlere neden olabileceği unutulmamalıdır. Sivilce eğer bir hastalığa bağlı ise altta yatan hastalığın tedavisine yönelik tedavi yaklaşımları daha doğru olacaktır. Her akne hastasında tedavi aynı değildir. Uzman doktor tarafından yapılan muayene sonrası hastaya aknenin şekline, yerine ve durumuna göre tedavi sürecini başlatır. Bunun için doğru tedavi için mutlaka uzman bir doktora başvurmalısınız." 
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